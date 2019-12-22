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Kahvehanesinde düzenlediği kampanyalarla 800 kişinin kan vermesini sağladı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kahvehane işleten Mehmet Çetin, belli aralıklarla düzenlediği kan bağışı kampanyalarında 800 kişinin kan bağışı yapmasına önayak oldu.

22.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:22 Kahvehanesinde düzenlediği kampanyalarla 800 kişinin kan vermesini sağladı
'in ilçesinde kahvehane işleten Mehmet Çetin, belli aralıklarla düzenlediği kan bağışı kampanyalarında 800 kişinin kan bağışı yapmasına önayak oldu.
Mehmet Çetin, kan bağışı konusuna dikkati çekmek amacıyla zaman zaman kahvehanesinde kampanyalar düzenleyerek, müşterilerini bağış yapmaya teşvik ediyor.
Kan bağışının önemini bir süre önce kanserden kaybettiği annesinin tedavi sürecinde fark ettiğini aktaran Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Anneme bir rahatsızlığı dolayısıyla kan gerekmişti ve o kanı bulmakta zorluk çekince kanın ne kadar değerli olduğunu çok iyi bir şekilde anlamıştım. Ben de 2016'dan beri vatandaşlarımızı ve kahvehane müşterilerimi, kendi sosyal medya hesabım üzerinden kan vermeye davet ediyorum. Bugüne kadar 800 kişinin kan bağışında bulunmasının mutluluğu ve huzuru içindeyim." dedi.
Benzer örneklerin toplumda artmasını istediğini dile getiren Çetin, şöyle konuştu:
"Kanın, yeri geldiğinde insanların hayatlarını kurtardığını çok iyi biliyoruz. O bakımdan toplumda kan bağışı konusunda duyarlılığın artmasını bekliyorum. Benim bu konuda hedefim, kısa zaman da 10 bin kişiye ulaşmak. Bağışta bulunup kahvehaneye gelenlerden o gün ne içerlerse içsinler para almıyorum."
Kan bağışında bulunan esnaflardan Bülent Sezgin de Çetin'in sosyal medya hesabından sürekli duyurular yaparak konuya dikkati çektiğini söyledi.
Çetin'e destek verdiklerini ifade eden Sezgin, "Bunun bir insanlık görevi ve bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra da Kızılay'a kan desteği vermeye devam edeceğiz. Bağışta bulunanlara o gün kahvehanede içtiği çay, çeşitli içecekler ücretsiz." diye konuştu.

Ödemiş, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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