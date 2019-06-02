Kahvehaneye pompalı tüfekle baskın

SULTANGAZİ'de kahvehaneye gelen bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan daha sonra dışarı çıkarak rastgele ateş etmeye devam etti. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, bazı araçlar ile işyerine çok sayıda mermi isabet etti.Olay, Sultangazi Yayla Mahallesi 'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yayla Bulvarı'nda bir kahvehaneye gelen Sercan Y., daha önceden husumetli olduğu Hasan A., ve Muharrem P.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı sırasında Hasan A., bacağından yaralandı. Saldırgan Sercan Y., daha sonra dışarı çıkarak kahvehaneye rastgele ateş etmeye devam etti. Açılan ateş sonucu işyerinin önünde park halindeki iki araca ve işyerine çok sayıda mermi isabet etti. Saldırı sırasında Muharrem P., kırılan camların ayağına batması sonucu hafif şekilde yaralandı. Saldırı sonrası Sercan Y., geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı.Çevredeki vatandaşlar da durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede önlem alarak şerit çekti. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

1 SAAT SONRA SAKLANDIĞI MEZARLIKTA YAKALANDI

Polis ekipleri saldırı sonrası vatandaşlardan ve görgü tanıklarından olay hakkında bilgi toplarken, saldırganın saklandığı yeri tespit etti. Sercan Y., olaydan 1 saat sonra Yeşil Yayla Mezarlığı'nda Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro amirliği ve devriye ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

((

Kaynak: DHA

- İstanbul