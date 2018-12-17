Kahvehaneyi Köyün Kadınlarıyla Paylaşıyorlar

Manyas
ilçesinde, köy kahvehanesinin bir bölümü kadınlara tahsis edildi.
İlçeye bağlı kırsal Cumhuriyet Mahallesi
'ndeki kahvehanede vakit geçiren erkekler, eşlerinden gelen istek üzerine buranın bir bölümünü kadınlara ayırdı.
Akşam saatlerinde evlerinden getirdikleri yiyeceklerle kahvehaneye gelen kadınlar, burada sohbet ediyor.
Mahalle sakinlerinden Serap Gülümser, yaptığı açıklamada, kahvehanenin bir bölümünün kadınlara ayrıldığını söyledi.
Kahvehanede vakit geçirdiklerini belirten Gülümser, "El işi yapıyoruz. Kış günlerinde burada sıcak bir ortamda vakit geçiriyoruz. Eşlerimiz bir tarafta, biz bir tarafta gayet keyifli oluyor. Bizim tek sosyal hayatımız bu. Herkesi bekleriz." dedi.
Kahvehanenin işletmecisi Osman Şen
de kadınların kahvehaneye renk getirdiğini dile getirdi.
Cumhuriyet Mahallesi,Manyas
Kaynak: AA