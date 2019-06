"Kahvenin hatırı" deri ihracatçısına da yarayacak

Kaynak: AA

YUSUF ŞAHBAZ - Egeli deri ihracatçıları, Türk kahvesi ile daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyor.Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, uluslararası fuarlar için "Turkish Coffee Point" adlı projeyi uygulamaya aldı. Bu kapsamda dünyanın önde gelen deri fuarlarında yaklaşık 30 metrekare alan kiralanacak.Stantta Türk deri ürünleri sergilenirken alıcılara da pişirme yöntemi, kokusu ve köpüğüyle kendine has lezzeti olan Türk kahvesi ikram edilecek. Türk kahvesini yudumlayan misafirlere bu esnada Türk deri ürünleri tanıtılacak. Farklı bir konseptle daha çok müşteriye ulaşmayı amaçlayan Egeli iş adamları, böylece ihracat rakamını daha ileri noktaya taşımaya çalışacak."Kahveyi onlara biz ısmarlayacağız"Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, AA muhabirine, pazarlamayı teknolojik hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.Dünya üzerinde çok farklı şehirlerde çok farklı fuarlar düzenlendiğini anımsatan Zandar, çeşitli nedenlerden dolayı her organizasyona katılamadıklarını dile getirdi.İhracatı yükseltmenin en önemli yolunun müşteri çeşidini artırmaktan geçtiğine işaret eden Zandar, şöyle konuştu:"İhracatta alt sıralarda kalan, mal satmakta zorlandığımız ve fuarlarına katılmayı düşünmediğimiz pazarlara yönelmeye başladık. 'Turkish Coffee Point'i de bunun için hazırladık. Fuara gelen alıcılar işlerini hızlı şekilde tamamlıyor. Alıcılar fuarda kahve içmek için durur. O kahveyi de onlara biz ısmarlamak istiyoruz. Müşteriler kahveyi içerken bilgilerini not edeceğiz. Bu bilgilerle 'müşteri bilgi bankası' oluşturacağız. Bunu da oluşturmak için farklı bir ürüne ihtiyacımız var. Bu ürün de dünyada tanınan bilinen bir lezzet olan Türk kahvesi olacak."Hedef pazar Güney KoreMüşterilerin bilgileriyle mobil uygulama tasarlayacaklarını ifade eden Zandar, "Turkish Coffee Point" standının sonbahardan sonraki fuarlarda devreye alınacağını bildirdi.Ocak-nisan döneminde deri ve deri mamulleri ihracatında 580 milyon doları yakaladıklarını belirten Zandar, "İhracatımız artırmak için de Kanada Japonya ve ABD pazarında daha da büyümek istiyoruz. Bizim en büyük hedefimiz ise Güney Kore. Çünkü büyük pazarlarda yer bulmamız zaman alabilir ama Kore'de daha hızlı büyüyeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.