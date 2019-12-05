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Kahvenin Serüveni Fetih Müzesi'nde

Geleneksel lezzetlerin başında yer alan Türk Kahvesi'nin günü olan 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nde, kahve meraklıları Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde buluştu.

05.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:26Kahvenin Serüveni Fetih Müzesi'nde

Kendine has tadıyla kültürümüzün vazgeçilmezi olan Türk Kahvesi'nin 5 2013 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak kabul edilmesinin ardından her olan 5 Aralık günü, Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor. Günlük hayatın değişmez tatlarından olan Türk Kahvesi'nin bu özel günü, Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde düzenlenen farklı bir etkinlik ile kutlandı.

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nde Fetih Müzesi'nde buluşan Bursalı kahve severler, ilk olarak "Kahvenin Serüveni" konulu seminerde kahvenin tarihçesi ve dünyadaki önemi hakkında Demet Çoraklı tarafından bilgilendirildi. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil'in de dinlediği seminerin ardından kahve severler, kahve ile resim çizerek farklı bir sanatsal çalışma gerçekleştirdi. Kahve meraklıları, kahvelerini yudumlarken sanatçı Rıdvan Özgür'ün "Bi Ton Kahve" isimli resim atölyesinde kahve ile resim çizme deneyimi yaşadı.


Aralık, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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