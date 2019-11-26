Haberler » Güncel » Kahverengi akan derede inceleme başlatıldı - Haber

Kahverengi akan derede inceleme başlatıldı

Edirne'nin Hasanağa deresindeki suyun koyu kahve renkte akmasının ardından yetkililer derede incelemelerde bulundu.

26.11.2019 18:45 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:45Kahverengi akan derede inceleme başlatıldı
'nin deresindeki suyun koyu kahve renkte akmasının ardından yetkililer derede incelemelerde bulundu.
Edirne'ye bağlı Hasanağa köyünden geçen derenin koyu renkte aktığını gören vatandaşların durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine bildirmesinin ardından, ekipler kirliliğin kaynağını bulmak için inceleme başlattı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Bülbül, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik ve Bakanlık yetkilileri derede incelemelerde bulundu.
Dereye yakın bulunan katı atık bertaraf tesisinin çıkış noktasında da incelemelerde bulunan yetkililer, ilk incelemelerinde tesisten kaynaklanan bir sorun olmadığı kanaatine vardıklarını bildirdi.
Yetkililer, dereden ve katı atık bertaraf tesisinden numuneler alıp incelemenin yapıldığını açıklayarak, daha önce de balık ölümleri yaşanan derede inceleme yaptıklarını herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını ve su da oksijen yetersizliğinin olduğunu ifade etti.
(İHA)

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Hasanağa, Edirne, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:45 Metrobüs duraklarında işaretli bekleme yeri dönemi
19:44 D'S Damat'tan "Büyüksün Cuma" kampanyası
19:42 Türk Kızılayın Arnavutluk'a giden yardım tırları uğurlandı - DÜZCE
19:40 Konya'da durdurulan tırlardan 54 bin litre kaçak akaryakıt çıktı
19:35 Filistinliler ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını protesto etti
19:26 Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den dikkat çeken deprem açıklaması: Minimum 7,2 şiddetinde olacak
18:47 Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var
18:27 Yargıtay, verdiği kararla çocukların küçük yaşta evlenmelerine vize verdi
18:07 İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
10:00 6 aylık hamile oyuncu Damla Ersubaşı, eşi tarafından ihanete uğradığını doğruladı
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
26.11.2019 19:45:53