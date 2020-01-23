Kahverengi Kokarca için uluslararası toplantı

Kısa adı INC olan Dünya Sart Kabuklu ve Kurutulmuş Meyveler Konseyi tarafından 28-29 Ocak tarihlerinde İstanbul 'da düzenlenen ve Ferrero tarafından da desteklenen, "Kahverengi Kokarca- Türkiye ve Akdeniz Ülkeleri Tarımında Potansiyel Tehlike" konulu toplantı Conrad Otel'de gerçekleştirilecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Tuncer'in direktörlüğünde gerçekleştirilecek 2 günlük toplantının birinci bölümüne sektörle ilgili akademisyenler, uygulamacılar ile resmi ve özel işletme ve sivil toplum örgütü temsilcileri katılacaklar.

Torino Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Luciana Tavella, Gürcistan Fındık Birliği Başkanı Nikoloz Meskhi, Emilia Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Lara Maistrello ve kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için yetiştirilen ve Japonica da denilen Samuray Arıcığı'nın buluşçularından İsviçreli uzman Dr. Tim Haye'nin konuşmacı olarak katılacakları birinci bölümde 300'den fazla bitkide büyük hasara yol açabilen zararlı ile ilgili genel paylaşım yapılıp, katılımcıların da görüşleri alınacak.

Toplantının ikinci gününde yapılacak workshopda ise mücadelenin teknik kısmı üzerinde durularak, uygulanacak yol ve yöntem belirlenecek.

Zararlı ile ilgili olarak yaklaşık 2 yıldır araştırmalar yapıp, mücadele için kurulan organizasyona başkanlık eden 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Tuncer, Kahverengi Kokarcanın ülkemize 2017 yılında giriş yaptığını hatırlattı.

-Artvin ve Rize'de yaygın

Prof. Dr. Tuncer böceğin 300'den fazla bitkide zarar yapan çok önemli istilacı bir tür ve son yıllarda ABD, Kanada ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye yayılarak ciddi ürün kayıplarına neden olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bazı ülkeler bu zararlıyı şimdiye kadar karşılaştıkları en önemli istilacı böcek olarak nitelendiriyorlar. Halen ülkemizde yaygın olarak Artvin ve Rize de görülüyor. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de hızla yayılma göstereceği tahmin ediliyor. Bulunduğu ülkelerde her yıl milyarlarca dolarlık zarar yaratıyorlar. Zararlı, meyve ağaçları, sebzeler, hububat ve süs bitkilerini de içine alan geniş bir ürün grubunu tehdit ediyor. ABD, İtalya ve Gürcistan'da yaşanan tecrübe, bu böceğin fındık için çok büyük bir zararlı olduğunu ve ciddi kayıp yaptığını gösteriyor. Bu ülkelerde yer yer zarar gören ürün miktarının fındıkta yüzde 60-80'lere ulaşmış olması endişe verici bir durumdur. Bu böcek ayrıca Sonbaharda topluca evlere girerek insanların rahatsız olmasına da neden oluyor."

-Entegre mücadele gerekiyor

"Ülkemizin bu aşamadaki avantajı; zararlı böceğin şimdilik sadece birkaç ilimize yayılmış olması ve diğer ülkelerin birikimlerinden faydalanma imkânına sahip olmasıdır" diyen Prof Dr. Celal Tuncer "Halen yayılma gösteren illerimizde kısa vadeli olarak zararlının artış ve yayılışını engellemek için kimyasal dahil entegre bir anlayış içinde mücadeleye başlanması acil bir ihtiyaçtır. Ancak, tarımda ve doğada zararlılara karşı yoğun kimyasal ilaç kullanarak mücadele etmek sürdürülebilir bir yaklaşım olarak görülmüyor" dedi.

Prof. Dr. Tuncer; "böceğin ülkemizdeki yayılışı ve zararını uzun vadeli olarak kontrol altına almak amacıyla faydalı Samuray Arıcığı'nı acilen ithal edelim" önerisinde bulundu.