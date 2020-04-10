Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kahveye çevrilen apartman dairesine baskın: 13 kişiye ceza

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polisin kahvehaneye çevrilen apartman dairesine yaptığı baskında 13 kişi gözaltına alındı.

10.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:35
Kahveye çevrilen apartman dairesine baskın: 13 kişiye ceza

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polisin kahvehaneye çevrilen apartman dairesine yaptığı baskında 13 kişi gözaltına alındı. Oyun oynayıp, alkol aldığı belirlenen bu kişilere, Hıfzıssıhha Kanunu'na göre toplam 40 bin 950 lira para cezası kesildi.

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle kahvehaneler kapatırken, dün Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir apartman dairesinin kahvehaneye çevrildiği ve oyun oynandığı ihbarını aldı. Daireye baskın yapan ekipler, oyun oynayan ve alkol alan 13 kişiyi yakaladı. Bu kişilere Hıfzıssıhha Kanunu'nun 283'üncü maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira olarak olmak üzere toplam 40 bin 950 lira para cezası kesildi. Oyun malzemelerine ise el konuldu.Emniyete götürülen 13 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Nazilli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Gözler saat 11.30’a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak Haberler
Gözler saat 11.30'a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak
İstanbul’da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif Haberler
İstanbul'da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Haberler ›› Güncel ››Kahveye çevrilen apartman dairesine baskın: 13 kişiye ceza - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:28: Urlalı kadınlar, sakız enginarını bu yıl sosyal medyadan satıyor - Haber 11:28: Aişe nine zorluklarla geçen yaşamına boyun eğmiyor - Haber 11:26: Uzaktan eğitim sürecinde çocukları nasıl motive edersiniz? - Haber 11:26: Edirne Emniyet Müdürü Kurt Kovid-19 önlemlerini denetledi - Haber 11:26: Suriyeli yerel yöneticilerden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 11:08: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:58: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.30'da Türk Konseyi Toplantısı'nda konuşacak - Haber 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek - Haber