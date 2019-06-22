22.06.2019 16:05
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Kahveye giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin kahveye girmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin kahveye girmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 1 kişinin otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ KAHVEYE GİRDİ

Mensur Uğur yönetimindeki 16 R 9483 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra taklalar atarak kahveye girdi. Kazada, otomobil sürücüsü Mensur Uğur ile kahvede çaycılık yapan Ersin Suvat (24) yaralandı. Direksiyon başında fenalaştığını öne süren Mensur Uğur ile Ersin Suvat, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Uğur, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazanın, yandaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin, kahveye doğru ilerlediği görüldü. Bu sırada kıraathane önünde bulunan 1 kişinin son anda kaçarak kazadan yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı.

Kahveye giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kaynak: DHA
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