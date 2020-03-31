Kaka, Yeteneklerini Sergiliyor
Real Madrid formasıyla 29 gol atan Brezilyalı yıldız Kaka, 2012 yılında APOEL'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında attığı golle ne kadar özel bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösteriyor.
31.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:32
Real Madrid formasıyla 29 gol atan Brezilyalı yıldız Kaka , 2012 yılında APOEL'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında attığı golle ne kadar özel bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösteriyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler: Real Madrid, Kaka, Spor