Kakao Maskesinin Cilde Faydaları Nelerdir?

Kakao maskesi kullananlar, ciltte oluşan renk değişimlerinden kırışıklık ve cansız görünüme kadar iyi geldiğini kanıtlamışlardır. Kakao maskesi her cilt tipine uygun olan etkili maske tariflerinden biridir. Kakao maskesi yapanlar daha taze ve canlı bir cilde sahip olurlar. Kakao içinde barındırdığı yüksek derecede antioksidan ve vitaminlerle cilt için mükemmel bir koruyucudur. Evde hazırlayabileceğiniz doğal kakao maskesi, cildinizi harekete geçirip canlandırmanın yanı sıra, yaşlanma nedenlerine karşı hem iç hem dıştan etkin bir koruma sağlayacak. Düzenli olarak uygulandığında etkisini kısa sürede gösteren kakao maskesinin cilde faydaları, kakao maskesi cilde nasıl kullanılır ve kakao maskesi tariflerini sizinle paylaştık.Kakao maskesinin cilde faydaları-Cildin daha sıkı ve gergin olmasını sağlar.-Gözenek sıkılaştırıcı ve küçültücü etkisi vardır.-Cildin daha pürüzsüz olmasında etkilidir.-Kakao peeling etkisi yaratarak ölü hücreleri ciltten atar.-Kakao maskesi sivilce oluşumunu öner.-Kakao maskesi siyah noktaları temizler.-Kakao maskesi hasar görmüş cildi onarır.-Cildin yumuşak ve bakımlı olmasını sağlar.-Yaşlanma karşıtı etkisi ile kırışıklıkların görünümünü azaltır.Kakao maskesi cilde nasıl uygulanır?Kakao maskesini cilde cok basit yöntemler ile uygulayabilirsiniz. Kakaonun yüze faydalarından yararlanmak için düzenli olarak vereceğimiz maske tariflerini uygularak mükemmel sonuçlar alabilirsiniz. Sizlere denenmiş ve etkili sonuç veren maske tariflerini paylaşıyoruz. İşte kakao maskesi tarifleri...Kakao ve kahve maskesiMalzemeler;-1,5 tatlı kaşığı kakao-1 çay kaşığı Türk kahvesi-Yarım çay bardağı suHazırlanışı;-Bir kabın içerisine kakao ve kahveyi karıştırın bu iki malzemeyi karıştırdıktan sonra yavaş yavaş su ekleyerek koyu hamur kıvamına gelen kadar karıştırmaya devam edin.-Karışımı göz çevresi haricinde yüzünüze sürün. Ortalama 15 ile 20 dakika bekledikten sonra soğuk su ile yüzünüzü durulamanız yeterli.Bu maskeyi 15 günde 1 defa uygulayabilirsiniz, cildiniz pürüzsüz ve yumuşacık olacaktır. Ayrıca bu maske güzel kokusu ile bilinmektedir.Kakao bal maskesiKakao ve kahve maskesi sivilce oluşumunu önleyen çok etkili bir maskedir. Yağlı ciltlerin yağ oranını dengeleyen bu maske güzel hoş kokusu sizi etkileyecektir. Düzenli olarak bu maskeyi uygulayarak sivilce ve siyah noktaların oluşumunu önleyebilirsiniz.Malzemeler;-Yarım çay bardağı kakao,-1 çorba kaşığı süt-1 tatlı kaşığı balHazırlanışı;-Bütün malzemeleri bir cam kasenin içerisinde yüzünüze sürülebilecek kıvama gelene kadar karıştırın. Hazırladığımız kakao bal maskesinin göz çevresi hariç yüz, boyun, göğüs bölgesine sürebilirsiniz.-Maskeyi 15 dakika kadar bekledikten sonra ılık su ile durulayın. Haftada 2 yada 3 defa uygulamak yeterlidir.-Etkisine hemen gösteren bu maske cildinizin daha canlı görünmesini sağlayacaktır. Eğer cildiniz kuru ise kakao ve bal maskesine az miktarda zeytin yağı ekleyebilirsiniz.Kakao yoğurt maskesiCildi yenileyen, kırışıklıkları önleyen yaşlanma karşıtı olan kakao ve yoğurt maskesi sizin beklentilerini karşılayan etkili maske tariflerinden biridir. Kakaonun yüze faydaları ve bal ile yoğurdun doğal etkileri ile harika bir cilde sahip olmanız mümkün.Malzemeler;-2 yemek kaşığı kadar kakao tozu-1 yemek kaşığı doğal yoğurt (yağsız da tercih edebilirsiniz)-1 tatlı kaşığı doğal balHazırlanışı;-Bütün malzemeleri bir kabın içerisine ekleyin ve iyice karıştırın. Krem kıvamına geldikten sonra temizlenmiş cildinize sürün.-Bu maskeyi parmaklarınız ile baskı yaparak yüzünüze sürün ve kuruması için 15 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulamanız yeterli olacaktır. Haftada 1 kez yapabilirsiniz.Kakao ve süt maskesiMalzemeler;-1 fincan şekersiz kako-2 çorba kaşığı sütHazırlanışı;-Tüm malzemeleri karıştırın ve temiz cildinize sürün. Kuruduktan sonra ılık su ile durulamanız yeterlidir.-Eğer cildiniz kuru ise, zeytin yağı, badem yağı yada jojoba yağı ekleyerek ekleyerek kullanabilirsiniz.-Bu maske sayesinde ipeksi yumuşacık bir cilde sahip olursunuz. Ayrıca cildinizin yağ oranını dengeler. Haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.