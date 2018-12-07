Tüm çay saatlerinizin yanına yakışacak kakaolu kek tarifini sizinle paylaşıyoruz. Kış günlerinin vazgeçilmezi olan kekin her türlüsü içinizi ısıtacaktır. Fakat kakolu kek diğer kek tariflerine göre çikolata yerine geçebilecek en güzel tatlılardan biridir. Kakaolu kek yapımı oldukça basittir. Evinizde bulunan basit malzemeler ile kakaolu kek yapabilirsiniz. Üstelik bu tarifte üzerine dökeceğiniz çikolatalı sos, kekinizin kakao oranını yükseltecektir. Hazır çikolatalı sos yerine, evinizde kendinizde çikolatalı sos yapabilirsiniz. İşte kakaolu kek yapımı için malzemeler...Malzemeler:-4 yumurta-1 su bardağı şeker-1 vanilya-1 su bardağı süt-2 su bardağı un-3 yemek kaşığı kakao-1 kabartma tozu-Çikolata sosuKakaolu kek nasıl yapılır?-Yumurtaları ve şekeri 5 dakika boyunca beyaz bir krema halinegelene kadar çırpın.-Ardından süt, sıvı yağ ekleyin ve çırpmaya devam edin.-Son olarak un, kakao ve kabartma tozu eklenip homojen bir karışımolana kadar çırpılır.-İçerisine vanilya da eklenip önceden ısıtılmış175 derece fırında pişmeye bırakılır.-Kekiniz pişerken hazır çikolata sosu süte katarak pişirin vesoğuması için bir kenera alın.-Pişen ve soğuyan kekin üzerin çikolata sosunu gezdirin.-Kakaolu kekiniz hazırdır, afiyet olsun.