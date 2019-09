Kaktüslerin özel türleri koleksiyonerlerin dikkatini çekiyor"Kaktüsleri ne doyurunuz ne de aç bırakınız"ANKARA - Son zamanlarda ev dekorasyonlarında sık kullanılmaya başlanan kaktüslerin çeşitli türleri bulunuyor. Tür sayıları ise araştırmalara ve halkın tercihine göre çoğalmaya devam ediyor. Yetiştirilmesi ve bakımı kolay olduğu için tercih edilen kaktüs bitkisi, özel türleriyle de meraklılarının ve koleksiyonerlerin de dikkatini çekiyor. Kaktüs yetiştiricileri ve satış sorumluları, kaktüs bitkisinin kültür ve bilinç gerektirdiğini vurguluyor. Ankara 'da 73 yıldır çiçek yetiştiriciliği yapan bir şirketin sahibi Yusuf Çiçek, son yıllarda kaktüs tüketiminin arttığını belirterek, "Yerli üretimle ihtiyacı karşılar durumdayız. Şu anda bütün çeşitler üretiliyor. Her gün yeni türler çıkıyor. Yüzlerce çeşit var. Bu işe meraklı kaktüs koleksiyonu yapan kişiler sürekli yeni türler ararlar biz de bu yeni türler geldikçe bunları üretime sokarak sayılarını artıyoruz. Ama sürekli üretilen çok satılan türler var bunların da düzenli olarak üretimi yapılmaktadır" diye konuştu.Kaktüs yetiştiriciliği 2 şekilde yapılabilirKaktüs yetiştiriciliği ve bakımı hakkında bilgi veren Çiçek, yetiştiriciliğin iki şekilde yapılabileceğini söyleyerek, "Bir tohumla üretebilirsiniz diğeri de üzerinde oluşan küçük yavruları ayırma suretiyle üretim yapabilirsiniz. Tohumdan üretmek daha uzun bir süreç olduğu için daha ziyade küçük yavruları ayırarak üretim yapmak daha hızlı bitkiye sahip olma şansı sağlamaktadır" dedi."Kaktüsleri ne doyurunuz ne de aç bırakınız"Çiçek, uygun ortam sağlanmadığında kaktüslerin bozulduğunu, uzun süreli yaşayamadığını veya üretim aşamasında başarılı olunmadığını vurgulayarak, "Kaktüslerin güneş alması, hem doğal ortamına uygunluğunu sağlamak açısından hem kaktüsün sağlıklı büyüme geçirmesi bakımından iyi olacaktır. Kaktüslerin çok sulanması iyi olmayacaktır; kaktüsleri ne doyurunuz ne de aç bırakınız. Taban suyunu sevmezler, sulama yaptığınızda altlarında su kalmaması lazım. Sulanan kaktüsün nemli ortamlarda bulunmaması lazım ve süratle kurutulması lazım. Susuz olduğunu nasıl anlayacağız diye düşünürseniz de toprağın kurumaya başladığı andan itibaren birkaç gün beklemenizi tavsiye edeceğim. Toprak kuruduğu andan itibaren hemen sulamayın, birkaç gün daha bekleyip biraz su veriniz. Altlarına koyduğunuz kapları kuru bırakırsanız başarılı olursunuz" şeklinde konuştu.Kaktüslerin kendisi küçük ama yaşı ve fiyatı yüksek olabilirKaktüslerin çiçekler içerisinde ayrı bir dünya olduğunu vurgulayan Çiçek, kaktüslerin büyümesinin yavaş olduğu için diğer bitkilerle büyüklük ve fiyat kıyaslaması yapılmaması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda bir bitkinin 1 metre boyuna gelirken, kaktüsün 10 santim olabileceğini aktaran Çiçek, " Onun için bu süreç büyük bir kaktüs elde etmek için çok fazla zaman gerektirir. Bu da bitkinin fiyatına yansıyacaktır. Bitkinin maliyetine etki eden şey ona bakacağınız süredir. Serayı bir otel gibi düşünürseniz bu otelde kalacağı konaklama gün sayısı o bitkinin maliyetine direkt etki eden ana unsurdur. Kaktüs uzun süre içinde az büyüme gösterdiği için kaktüsün kendisi küçük olabilir ama yaşı fazla olduğu için o onun fiyatını belirler" ifadelerini kullandı.Dünya kültürü kaktüsÇiçek ve Kaktüs Satış Sorumlusu Mustafa Demirbilek, kaktüs bakımının ayrı bir bilinç gerektirdiğini vurgulayarak, "Kaktüs bizim gözümüzde bir dünya kültürüdür bir dünya penceresidir. Kaktüs çiçek konumunda çeşidi bol bitkidir. Çiçek doyumunda gelinebilecek en son noktadır, kaktüste çeşit sınırsızdır. Sınırsız olduğu için ve erişilmesi zor olduğu için son noktasıdır" dedi.Kaktüste çeşit sınırlılığı olmadığının altını çizen Demirbilek,"Kendi aralarında türlerin de çeşitleri var. Bunların bir takımı özel türlerdir bir takımı da üretimi yoğun bitkilerdir. Özeller üretimi az olan, bitkide ton farkı olan, yavru vermeyen cinsler, koleksiyonerlerin benimsediği cinslerdir. Her bitkinin kendine has özellikleri vardır" diye konuştu.Müşterilerin çoğu radyasyonu önlediğine inandığı için kaktüs alıyorMüşterilerinin çoğunun radyasyonu önlediği inancıyla kaktüs aldığını söyleyen Demirbilek, "Kaktüste henüz net bir bilgi yok ama radyasyonu aldığı söyleniyor, bence alıyor. Bilimsel veri yok. Benim müşterimin yüzde 90'ı radyasyon etkisine dayandığı için tercih ediyor, inandığı ve hissettiği için tercih ediyor" şeklinde konuştu.Kaktüsler eğitimde de kullanılıyorSon 5 yılda kaktüs tüketiminin arttığını söyleyen Demirbilek, " Çünkü bitkinin bakımı da kolay. Kışın kaktüs uykusu vardır yazın suyu sevmeyen bir bitkidir. Kışın Kasım'dan Şubat'a kadar uyku gören bir bitkidir su istemeyen bir bitkidir. Bu süre kaktüsün türüne göre de değişiyor. Arkadaş arkadaşa çocuk anneye bu tip hediyeler yaygınlaştı. Eğitim amaçlı kaktüsler çok alınıyor. Anaokulunda başlıyor ilkokulda genellikle yaygınlaşmaya başladı. Opuntia türlerini okullarda çok kullanıyorlar. Tavşan kulaklı türler olduğu için kreşlerde çocuklarda bitki büyütmeyi saksı değiştirmeyi öğretiyorlar. Arkadaşlar arasında özel türler daha çok tercih ediliyor" ifadelerini kaydetti.