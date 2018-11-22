Kaküllü Saçlar Yıldız Tilbe'yi Gençleştirdi

Yaklaşık iki bin beş yüz kişilik bir kalabalığın saatler öncesinden doldurduğu mekanda hayranlarına sürpriz yaparak sahneye yeni imajı kakül saçlarıyla çıkan Yıldız Tilbe, '' Kaküllerimi nasıl buldunuz. Yeni imajımla kendimi 18 yaşındaymışım gibi hissediyorum '' sözleriyle etkinlik alanını dolduran sevenlerine tebessüm ettirerek programına başladı. Repertuvarında yer verdiği duygusal parçaları peş peşe seslendirerek Jolly Joker Vadistanbul' da romantik rüzgarlar estiren ünlü sanatçı, hemen her şarkıda kendisine eşlik eden binlerce müziksevere uzun süre hafızalarından silinmeyecek muhteşem bir gece yaşattı.

Sahnedeki danslarıyla harika bir performansa imza atan Tilbe, konserinin sonlarına doğru yaklaşırken dinleyicilerine oyun havaları söyleyerek konser alanını dolduran sevenlerinin coşkusunu ikiye katladı. Yaklaşık iki buçuk saat boyunca başarılı bir şekilde şarkılarını seslendireren Yıldız Tilbe, programını "Delikanlım" parçası ile sonlandırdı.