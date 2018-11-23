Kalabalığın Üzerine Kasten Sürmüş

23 Kasım 2018 Cuma 11:48



23 Kasım 2018 Cuma 11:48

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde 5 kişinin ölümüne, 19 kişinin yaralanmasına neden olan sürücünün aracını kalabalığın üzerine kasten sürdüğü bildirildi.Liaoning Eyaleti Ciençang Kamu Güvenliği Bürosundan yapılan açıklamaya göre, eyaletin Huludao kentinde dün meydana gelen olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, Han soyadlı 29 yaşındaki sürücünün, intihar etmek için aracını kalabalığın üzerine sürdüğü ortaya çıktı."Ön yargılı, dar görüşlü ve işsiz" olduğu belirtilen Han'ın son zamanlarda eşiyle kavga ettiği ve kendini öldürmek için direksiyonun başına geçtiği kaydedildi.Han'ın eylemi "aşırı düşünceleri" nedeniyle gerçekleştirdiği, ilkokul öğrencilerini de özellikle hedef almadığı bildirildi.İlkokul yakınındaki kalabalığa dalmıştıHuludao'da dün söz konusu kişi aracını ilkokulun yakınında toplanmış kalabalığının üzerine sürmüş, 5 kişi yaşamını yitirirken, aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi yaralanmıştı.Olaydan hemen sonra yakalanan sürücü hakkında soruşturma başlatılmıştı.Çin'in Hunan eyaletinde geçen eylülde sabıkalı bir sürücünün aracını şehir meydanındaki kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti.