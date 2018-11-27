Kalan,müsiad Expo'yu Değerlendirdi

27 Kasım 2018 Salı 15:23



27 Kasım 2018 Salı 15:23

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Hüseyin Kalan 21-24 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 17. MÜSİAD EXPO Fuarı kapsamında değerlendirmelerde bulundu.MÜSİAD Malatya Başkanı Kalan, her fuarda olduğu gibi bu fuarda da stant açan üyelerinin olduğunu ifade ederek MÜSİAD EXPO'nun, bu yıl geçmiş yıllara göre daha anlamlı ve katma değerli bir zirve halinde gerçekleştiğini ifade etti.Kalan, Türkiye'nin 2023 yılı için hedeflenen 500 milyar Dolarlık ihracat rakamına büyük bir katkı sunan 17. MÜSİAD EXPO'nun, özellikle ihracata yönelik yeni ilişkilerin oluşturulmasında yerli ve milli üreticilerin katıldığı en önemli iş platformu olduğunu da sözlerine ekledi.124 farklı ülkeden 400'e yakın alım heyetinin katıldığı fuarda Malatya'dan da firmaların katıldığını kaydeden Kalan, "Yurtiçi ve yurtdışından binlerce iş adamı ve satın almacı da B2B iş platformumuzda yüz yüze görüşme ve yeni iş anlaşmalarının temelini atma olanağı buldu" dedi.Bu yıl 'İş Burada' sloganıyla düzenlenen fuarın 22. (IBF) Uluslararası İş Forumu, HighTech Port ve UGİK (Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi'ne de ev sahipliği yaptığını dile getiren Kalan, açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan fuara TBMM Başbakanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra kapanış törenine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığını anımsattı.Kalan, "Bu organizasyonda emeği geçen herkese, stant bazında katılan üye firmalarımıza, ziyaretçi olarak katılan üyelerimize teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - MALATYA