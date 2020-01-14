Kalandar nedir? Kalandar gecesi nedir? Kalandar kutlamaları

Kalandar geleneği oldukça bilinen bir adettir ve Kalandar Soğuğu adında film ile sinemaya da bile yer buldu. Kalandar gecesi ilginç kostümlerin giyilmesi, Cadılar bayramının Türkiye 'deki hali olarak da anılıyor. Bugüne özgü farklı ritüeller de bulunuyor. İşte Kalandar gecesi kutlamaları...

KALANDAR NEDİR?

Rumi Takvim'in ilk ayı, Kalandar'ın birinci günü, Miladi Takvim'e göre ise Ocak ayının 14. gününe denk gelir. Trabzon ve çevresinde ayrı bir anlama gelen bu günün gecesinde, çocuklar dışarı çıkar ve evleri dolaşır. Trabzon'un kendi içindeki yörelerde de Kalandar adetleri değişiyor.

KALANDAR GECESİ NEDİR?

Kalandar gecesi çocuklar giydikleri ilginç kıyafetler ve omuzlarına aldıkları torbalarla "Kalandar Gecesi, Devlet Bacası, Torbayı Dolduran, Cennet Hocası" diye seslenerek evlerden tahıllar (Mısır, Kuru Fasulye gibi) toplar ertesi günü satarlardı. Kalandar sabahı, güneş doğmadan evdekilerden biri kalkar, evin her tarafına su serper, mısır haşlar ve evdeki çocuklara yedirir. Rızık meleklerinin evi ziyaret edeceği inancıyla tüm kapılar açılır. Kalandar gecesi köyün çocuklarının bazıları korkutucu kıyafetler giyerek gittikleri evdeki çocukları da korkutmayı amaçlar. Kalandar'ın Latince'de takvim anlamına gelen Calandae'den geldiği tahmin edilmektedir. Yüzyıllardır yörede devam ettirilen Kalandar Gecesi geleneği Batıya göçün artmasına bağlı olarak önemini kaybetmiş ve unutulmaya yüz tutmuştur. Kalandar'ın, geçmişte bölgede yerleşik Hristiyanlardan kalma bir gelenek ve Cadılar Bayramı'nın Anadolu'daki versiyonu olduğu da söylenmektedir.

Rumi yılının ilk gecesinde bazı evlerde lahana sarması, mısır ve patates haşlaması, kabak dilimi, fındık, ceviz, elma, armut, ayva gibi özel yiyecekler hazırlanır.

KALANDAR SOĞUĞU NEDİR?

Kış ayına denk gelen Kalandar günü, Karadeniz 'de sisli ve soğuk bir hava hakim olduğundan Kalandar soğuğu da buradan çıkmıştır.

KALANDAR SOĞUĞU FİLMİ

Kalandar Soğuğu, Mustafa Kara'nın yönetmenliğini üstlendiği ve Bilal Sert ile senaryosunu yazdığı 2015 Macaristan-Türkiye ortak yapımı Türk dram filmidir. Başrollerinde aynı zamanda ilk okul öğretmeni olan Haydar Şişman ve Trabzon'da hemşirelik yapan Nuray Yeşilaraz yer almaktadır. Film, Karadeniz'in bir dağ köyünde, ailesiyle yaşayan Mehmet'in bir yandan beslediği birkaç hayvanla günlük ihtiyaçlarını giderirken bir yandan da dağlarda maden aramasını konu edinmektedir.

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