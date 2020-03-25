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Kalaşnikoflu saldıra uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Adana'da 4 kişinin kalaşnikoflu saldırısına uğraşan Cüneyt Aksüt, hastanedeki 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

25.03.2020 23:03 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:03
Kalaşnikoflu saldıra uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Adana 'da 4 kişinin kalaşnikoflu saldırısına uğraşan Cüneyt Aksüt, hastanedeki 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 15 Mart Pazar Günü sabah saatlerinde Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cüneyt Aksüt (33), otomobilindeyken, 4 kişi kalaşnikofla araca ateş açtı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aksüt'ü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde 10 gün tedavi gören Aksüt, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Kalaşnikofla saldıran şahıslar tutuklandı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan arama çalışmalarında, şüphelilerin kaçtığı otomobil Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesinde terk edilmiş halde bulundu. Kimlikleri belirlenen Bayram T., Aydın T., Süleyman T. ve Barış D. yakalanırken 2 kalaşnikof tüfek ile 4 şarjör bunlara ait 11 mermi ele geçirildi. Şüpheliler ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sabah, Adana, 3. Sayfa

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