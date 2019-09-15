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Kalben'den İbrahim Tatlıses için olay sözler: Kadını silahla vuran adamın şarkısını söylemek istemiyorum

Haydi Söyle şarkısına yeni bir yorum getiren Kalben, şarkının sahibi İbrahim Tatlıses için olay sözler söyledi. Kalben, "Müsaade ederseniz, kadını silahla vuran bir adamın şarkısından önce kendi şarkımı söylemek istiyorum" ifadesinde bulundu.

15.09.2019 16:31

Şarkıcı Kalben, YouTube'da yayılan bir konser kaydında seslendirdiği İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle' şarkısına bundan sonra konserlerinde söylemeyecini dile getirdi. Genç sanatçı, geçtiğimiz akşam Bozcaada konserinde "Haydi söyle"yi seslendirmesini isteyenlere, "Müsaade ederseniz, kadını silahla vuran bir adamın şarkısından önce kendi şarkımı söylemek istiyorum" karşılığını verdi.

"BİR ÇELİŞKİ DOĞUYOR"

Instagram üzerinden de 'bir süredir kafasına takıldığını' söylediği konuyla ilgili bir açıklama yapan Kalben, Haydi Söyle'yi ilk kez 'bir oğlanı tavlamak için' söylediğini ve bir 'uzlaşma şarkısı' olarak ilk albümüne de girdiğini belirterek, "Şarkının sahibi düşünülünce ben gözlüklü feminist olduğumdan bir çelişki doğuyor. Konserlerde şiddetsizliğe davet ediyorum şarkı yoluyla. Ölümden dönmeden ve sevdiklerimizi kaybetmeden öğrenmemiz ümidiyle şiddetsizliği" dedi.

"SONUNDA ÖFKELENMEYE BAŞLADIM"

Kalben, şöyle devam etti: "Kararlarımda kendime 'büyüklerim' kadar güvenmedim diye; yazdığım şarkıların önüne geçti diye, beni kitlelere tanıtırken hep yapmam gereken bir harekete, göreve döndü diye; yediden yetmişe herkesi yakalamak için daha iyisini kendim yazamadım diye; bir cover ile 'kavırdan başka nesi var yeaa?' dendi diye insanca kibirlendim, dargınlaştım ve sonunda öfkelenmeye başladım.

"Artık sizinle paylaşmazsam çatlayacaktım. Konserlerde iki-üç 'cover'ımızdan birini bağırarak istek yapan ve beni Haydi Söyle ile tanımayı, tanımlamayı seçen değerli dinleyicilerimize bundan sonra hiçbir yanıt vermeyecek; ricayı kırmamak adına konser akışımı bozmayacak; bir şarkıyı söylemek zorunda hissetmeden özgür takılacağım. Dilerim müziğime bağlılığıma ve özgür kalbime değer verir; bana el verirsiniz."

Kalben'den İbrahim Tatlıses için olay sözler: Kadını silahla vuran adamın şarkısını söylemek istemiyorum

İbrahim Tatlıses, Kalben, Magazin

YORUMLAR(11)
REKLAM:RENKSON REKLAM SUNDU. . . DAHA DIŞKISI DEREYE İNMEMİŞ , AĞZI SÜT KOYUYOR , 2 KERE ŞARKI SÖYLEDİ YA HEMEN KENDİNDE İNSANLARI ELEŞTİRME HAKKINI BULDU , ÇAPULCU
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BİN ALİ İN ALİ:yeryuzunun en igrenc canlisi
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ZİYAA:Reklamlar da niye söyledin o zaman diye sorarım?
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METİN:İmparator diye diye Adam kendini en sonunda Cengiz Han ilan edicek ne İmparatoru bildiğimiz Türkücü amma pofpofladınız be
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BJK:İBRAHİM YILLARCA HER HALTI YEDİ SONRADA MAGAZİN VE TV DÜNYASI İBOYU ÖRNEK SANATÇI OLARAK GÖSTERDİ. . . . . .
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TÜRK:Bravo sana.hainler ayrıştırılsın ve terketsin ülkemizi
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DV:bu kadın kim ya. sanki kendi çok tanınmış bi şarkıcı gibi başkalarını eleştiriyor. ayrıca çok çirkin bir suratı var
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YAMULTUCU:İBO Çok Kötü Bi TİP ve ÖRNEK. .
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KIRIKÇI:İbo paranın azdırdığı görgüsüzlüğün Türkiyedeki timsallaerinden biridir. Türk halkı doğuluyada batılıyada aynı değeri veriyor doğununda batınında sonradan görmesi kadın düşmanı ve toplum zararlısı oluyor.
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APO YA BENZİYOR SIFATA BAK:BARIŞ
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