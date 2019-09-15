Kalben'den İbrahim Tatlıses için olay sözler: Kadını silahla vuran adamın şarkısını söylemek istemiyorum

Şarkıcı Kalben, YouTube'da yayılan bir konser kaydında seslendirdiği İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle' şarkısına bundan sonra konserlerinde söylemeyecini dile getirdi. Genç sanatçı, geçtiğimiz akşam Bozcaada konserinde "Haydi söyle"yi seslendirmesini isteyenlere, "Müsaade ederseniz, kadını silahla vuran bir adamın şarkısından önce kendi şarkımı söylemek istiyorum" karşılığını verdi.

"BİR ÇELİŞKİ DOĞUYOR"

Instagram üzerinden de 'bir süredir kafasına takıldığını' söylediği konuyla ilgili bir açıklama yapan Kalben, Haydi Söyle'yi ilk kez 'bir oğlanı tavlamak için' söylediğini ve bir 'uzlaşma şarkısı' olarak ilk albümüne de girdiğini belirterek, "Şarkının sahibi düşünülünce ben gözlüklü feminist olduğumdan bir çelişki doğuyor. Konserlerde şiddetsizliğe davet ediyorum şarkı yoluyla. Ölümden dönmeden ve sevdiklerimizi kaybetmeden öğrenmemiz ümidiyle şiddetsizliği" dedi.

"SONUNDA ÖFKELENMEYE BAŞLADIM"

Kalben, şöyle devam etti: "Kararlarımda kendime 'büyüklerim' kadar güvenmedim diye; yazdığım şarkıların önüne geçti diye, beni kitlelere tanıtırken hep yapmam gereken bir harekete, göreve döndü diye; yediden yetmişe herkesi yakalamak için daha iyisini kendim yazamadım diye; bir cover ile 'kavırdan başka nesi var yeaa?' dendi diye insanca kibirlendim, dargınlaştım ve sonunda öfkelenmeye başladım.

"Artık sizinle paylaşmazsam çatlayacaktım. Konserlerde iki-üç 'cover'ımızdan birini bağırarak istek yapan ve beni Haydi Söyle ile tanımayı, tanımlamayı seçen değerli dinleyicilerimize bundan sonra hiçbir yanıt vermeyecek; ricayı kırmamak adına konser akışımı bozmayacak; bir şarkıyı söylemek zorunda hissetmeden özgür takılacağım. Dilerim müziğime bağlılığıma ve özgür kalbime değer verir; bana el verirsiniz."