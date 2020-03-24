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Kalben; eski sevgililerimin hepsi birbiriyle arkadaş oldu!

Yeni albümü "Kalp Hanım" ile Kalben, Yasemin Şefik'in Best FM'de yayınlanan ve Koronavirüsü tedbirleri dolayısıyla evden yaptığı "Hitnoz Evden de olur" programına konuk oldu.

24.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:45
Kalben; eski sevgililerimin hepsi birbiriyle arkadaş oldu!

Kahkaha dolu programda yeni şarkılarını anlatan Kalben şaşırtıcı açıklamalarda da bulundu.

Yasemin Şefik'in "Şahsına Münhasır bir karakter ve tipolojin var. Sinematografik biri olarak görüyorum seni. Sence bir Kalben filmi olur mu?" sorusu üzerine Kalben;

"Çok şaşırdım çünkü bir taraftan kendi hayatımı film olarak yazıyorum.Hayatıma giren herkes arkadaş oluyor. Eski sevgililerimin hepsi birbiriyle arkadaş oldu. Ortak konu benim herhalde. Ben olmasam tanışıp, konuşmazlardı...bunu da yazıp filme koyacağım." dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Kalben, Magazin, Güncel

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