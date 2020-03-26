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Kalben şarkılarını binlerle birlikte Evde Çal'da söyledi

Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin son konuğu Kalben oldu.

26.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:54
Kalben şarkılarını binlerle birlikte Evde Çal'da söyledi

Evde vakit geçiren takipçilerini kendilerine dikkat etmeleri yönünde teşvik eden sanatçı, "Aman evde kendinizi bırakmayın. Süslenin püslenin. Bakın mesela ben sizler için bu elbiseyi giydim. Siz de en güzel kıyafetlerinizi giyin ve ben söylerken oturduğunuz yerden bana eşlik edin" diye konuştu. Kalben , "Yıllarca kendimi kurban psikolojisine sokmuşum. Şimdi o ruh halinden kurtuldum. Yaralarınızı sahiplenip kabul ettiğinizde o histen kurtuluyorsunuz" diye konuştu ve "Yara" isimli şarkısını seslendirdi. Son albümünden 'Kalp Hanım', 'Avrupa Var, Amerika Var' isimli şarkıları da seslendiren müzisyen, "Evde Çal konserleri ile bizlerle müzikseverler arasındaki mesafeleri ortadan kaldırdığı için ve bu projede öncü olduğu için Red Bull'a çok teşekkür ederim" dedi.

Mesafeleri yakın eden, dünyanın en uzak köşelerinden aslında sanıldığı kadar uzak olmadığımızı gösteren 'Red Bull Sunar: Evde Çal' serisi birçok sevilen ismi daha konuk etmeye hazırlanıyor. Serinin 27 Mart tarihindeki konuğu Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek olacak. 1 Nisan akşamı yine saat 21.30'da bu kez Gökhan Türkmen yayında olacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek. 3 Nisan'da rock müziğin yükselen ismi The Ringo Jets, 8 Nisan tarihinde ise Eda Baba olacak.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Red Bull, Kalben, Çal, Güncel

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