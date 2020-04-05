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Kalbi av heyecanına yenik düştü

Bursa'da kalp rahatsızlığı bulunduğu için evden çıkma yasağı olmasına rağmen avlanmaya giden 61 yaşındaki şahıs, kayıkta ölü bulundu.

05.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:03
Kalbi av heyecanına yenik düştü

Bursa 'da kalp rahatsızlığı bulunduğu için evden çıkma yasağı olmasına rağmen avlanmaya giden 61 yaşındaki şahıs, kayıkta ölü bulundu.


Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Karaoğlan Mahallesi Göl mevkiinde meydana geldi. Evden çıkma yasağı olmasına rağmen arkadaşları ile avlanmak isteyen Mustafa Abaydın (61), kendilerine ait olan avcı kulübesinde av hazırlığına başladı. Telefonla Abaydın'ı arayan arkadaşları kendisine ulaşamadı. Daha sonra göl kıyısına gelen arkadaşları, kayığın kapısını açtıklarında 2 çocuk babası Mustafa Abaydın'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Abaydın'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.


6 ay önce anjiyo olduğu öğrenilen Mustafa Abaydın'ın cenazesi Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa
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