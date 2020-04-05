Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kalbi av heyecanına yenik düştü

Kalbi av heyecanına yenik düştü Bursa'da evden çıkma yasağı olmasına rağmen avlanmaya giden 61 yaşındaki Mustafa Abaydın, güme içinde ölü bulundu.

05.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:40
Kalbi av heyecanına yenik düştü
BURSA - Bursa 'da evden çıkma yasağı olmasına rağmen avlanmaya giden 61 yaşındaki Mustafa Abaydın, güme içinde ölü bulundu.
Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Karaoğlan mahallesi göl mevkinde meydana geldi. Evden çıkma yasağının olmasına rağmen arkadaşları ile avlanmak isteyen Mustafa Abaydın (61), kendilerine ait olan gümede av hazırlığına başladı. Telefonla Abaydın'ı arayan arkadaşları kendisine ulaşamadı.
Daha sonra gümenin bulunduğu göl kıyısına gelen arkadaşları kayığın kapısını açtıklarında 2 çocuk babası Mustafa Abaydın'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yaşanan olay sonrasında olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Abaydın'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edilirken 6 ay öncede anjiyo olduğu öğrenildi.
Abaydın'ın cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kalbi av heyecanına yenik düştü

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafakemalpaşa, Bursa, Yerel

Haberin Videosu :

Kalbi av heyecanına yenik düştü
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Kalbi av heyecanına yenik düştü - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

11:53: Radyo programcısı korona virüse yakalandı - Haberler 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler 11:44: İstanbul'un tarihi meydanları boş kaldı - Haberler 11:41: Yozgat'ta evde kal çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haberler 11:40: Nilüfer'de ihtiyaç sahiplerine gıda desteği - Haberler 10:00: Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı - Haberler 09:59: Patrik Kirill, koronavirüse karşı "mucizevi şefkat ikonuyla" Moskova'yı dolaşıp dua etti - Haberler 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 08:55: Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı - Haberler 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi