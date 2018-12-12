Kalbi Sıkışınca Hastaneye Gitmedi, 2 Gün Sonra Öldü

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:18



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:18

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Abdullah Kayıkçı (42) kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İki gün önce kalbinin sıkıştığını söyleyen Abdullah Kayıkçı'nın ilçe başkanının uyarılarına rağmen hastaneye gitmediği öğrenildi.Körfez'de bir firmanın laboratuvarında çalışan Abdullah Kayıkçı, dün gece Hereke Kışladüzü Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirdi. Yakınların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi Abdullah Kayıkçı'yı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Abdullah Kayıkçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. İYİ Parti Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Abdullah Kayıkçı'nın iki gün önce partinin ilçe başkanı Cahit Sürüm'e kalbinde sıkışma olduğunu söylediği, Sürüm'ün hastaneye göndermek istemesine rağmen gitmediği öğrenildi. Kayıkçı bugün Kışladüzü Mahallesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Yukarı Hereke Mezarlığı'nda toprağa verilecek.- Kocaeli