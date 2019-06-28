28.06.2019 14:38
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"Kalbin İmparatoru" son yolculuğuna uğurlandı

"Kalbin İmparatoru" son yolculuğuna uğurlandı

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 89 yaşında vefat eden Türkiye'de ilk kalp naklini gerçekleştiren Opr. Dr. Kemal Bayazıt, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 89 yaşında vefat eden Türkiye 'de ilk kalp naklini gerçekleştiren Opr. Dr. Kemal Bayazıt, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Türk tıbbının duayen isimlerinden Op. Dr. Kemal Bayazıt için sabah saatlerinde İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi önünde, ardından da kuruluşunda görev aldığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.
Daha sonra Bayazıt için Şakirin Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Törene, Bayazıt'ın eşi Müşerref, kızları Emel ve Itır Bayazıt'ın yanı sıra yakınları, çalışma arkadaşları, öğrencileri, hekimlerle sevenleri katıldı.
Cenaze namazının kılınmasının ardından Bayazıt'ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: AA
Türkiye , Güncel

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