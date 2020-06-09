Kalbinde delik olan 18 yaşındaki Berivan koronayı yendi

Karabük'te, kalbinde delik olan ve korona virüse (Covid-19) yakalanan Berivan Şanlı, sağlığına kavuştu.

Kalbinde delik olan 18 yaşındaki Berivan koronayı yendi
09.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:04
Karabük'te, kalbinde delik olan ve korona virüse (Covid-19) yakalanan Berivan Şanlı, sağlığına kavuştu.

Karabük Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Ferhat Şanlı (39), yaklaşık 1,5 ay önce yüksek ateş, mide bulantısı, baş ağrısı ve halsizlik şikayetiyle ailesiyle birlikte Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Korona virüs belirtilerini göstermesi üzerine Ferhat Şanlı ile birlikte eşi ve iki çocuğuna da korona testi yapıldı. Baba Şanlı ve 18 yaşındaki kızı Berivan Şanlı'nın testleri pozitif çıkarken, eşi ve diğer çocuğunun testleri ise negatif çıktı. Baba Şanlı ve kızı hastaneye yatırılarak tedavi altına alınırken, kalbinde delik olan Berivan babasından ayrı bir odaya alındı.

12 Nisan'da hastanede tedavi altına alınan baba ve kızı, 27 Nisan'da hastaneden taburcu edildi.

Berivan Şanlı, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, korona virüse yakalandığını öğrenince çok korktuğunu ve ağladığını söyledi.

Zor zamanlar geçirdiğini ifade eden Şanlı, "Psikolojim çok bozuldu. Ama şükürler olsun atlattım. Dünya üzerinde etkili olduğu için psikolojik olarak etkilenmiştim. İnsanların sana bakışı, dışarı da çıkmıyorsun, zor geçti. Kronik rahatsızlığım, kalbimde ritim bozukluğu ve delik var" dedi.

Plazma başvurusu yaptığını ancak rahatsızlığı nedeniyle kabul edilmediğini aktaran Şanlı, "Psikolojinizi yüksek tutun' dediler. Bu hastalık psikolojiye daya bir şey olduğu için 'kendinizi üzmeyin, normal bir şeymiş gibi gripmiş gibi düşünün' dediler. Kendimden korkmadım, Allah'tan gelen bir şey. Bunu kimsenin üzerine atarak suçlayamayız. Arkadaşlarım arayıp sordular, yüz yüze görüşemedik" diye konuştu.

Kendisi gibi hasta olup koronaya yakalanan insanlara da morallerini yüksek tutmalarını söyleyen Şanlı, şunları kaydetti:

"Allah'tan gelen bir şey olduğu için kendilerini kasmasınlar, rahat olsunlar. Allah insanları bir şeyle sınadığı için buna şükretmeleri gerekiyor. Hastalığı psikolojik olarak atlatamadım. Ama şükürler olsun."

Baba Ferhat Şanlı da yüksek ateş, mide bulantısı, baş ağrısı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gittiğini, yapılan teste pozitif çıktıklarını belirtti.

27 Nisan'da hastaneden taburu olduklarını, diğer süreci evde geçirdiklerini vurgulayan Şanlı, işsiz olduğunu ve iş bulamadığını kaydetti.

Şanlı, plazma bağışında bulunduğunu, iki hakkının daha olduğunu yine bağışta bulunacağını sözlerine ekledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Karabük, Güncel, Haber

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