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Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı

Ordu'da kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'in katil zanlısı yakalandı. Ajansların son dakika olarak geçtiği haberde zanlı gözaltına alınırken bir polisi bıçakla karnından yaraladı.

04.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:10

'da evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan balerin Ceren Özdemir (20) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan kişinin serbest bırakılması sonrasında yeni bir gelişme yaşandı ve bir şüpheli yakalandı. Şüpheli gözaltına alındığı sırada polis memurunu karnından bıçakladı.

POLİSİ YARALADI

Saklandığı evde gözaltına alınırken kendisini yakalamaya çalışan bir polisi de bıçakla yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi.

POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin saldırısı sonucu ağır yaralanan polis memuru ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in ölmeden önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Cinayet anından hemen önce kaydedilen görüntülerde Ceren, evinin yakınında bir sokakta dükkanın önünden geçerken görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Göğsüne ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ceren, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren ÖzdemirSon dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Evinin önünde bıçaklanan balerin Ceren Özdemir hayatını kaybettiEvinin önünde bıçaklanan balerin Ceren Özdemir hayatını kaybetti

Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı

Ordu, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (33)
KAAN:Cocuk Cinayet zanlisi nasil acik cezaevine alinip izne yollanir ,bu karari veren hakim bu haberi okurken vicdani rahat mi simdi
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SAFKAN ULKUCU İST:ulan sınırden ellı sefer yazıp sıldım bu sutu bozuk canıyı yakalayıp halkın onune atınkı ıcımız rahatlasın yazık degılmı gencecık fıdana ulkemızı temsıl edecek olan guzel kızımıza kanı o cocugu
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SAYDEMİR:“Kısasa kısas”idam şart
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CEYHANLI:Neden sebeb neymiş takıntılı aşık mı yoksa adam manyak gözüne kestirip mı öldürmüş ???
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TÜRKOGLU:Dünde dilemistim, tekrardan ALLAH rahmet eylesin, sinavi Kolay, mekani cennet olsun.
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KORKMAZ ÇAKAR:gebertin gitsin böylesinden topluma ne fayda
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KASTAMONULU:Böyle kız böyle adamı nereden bulmuş yaa. . . .
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MERVE:KASTAMONULU: Sen nerenle okuyosun haberi konu gönül meselesi değil ki bağımlının biri kızı bıçaklıyor yolda.
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..:aşk davası değil konu farkındaysan bağımlı pislik gasp ederken yapmış
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17 1
RİZELİ:ADAMLA BİR İŞİ OLDUĞUNU NERDEN ANLADIN ACABA ORDA O SATTE KİM OLURSA OLSUN BUNU YAPACAKTI GİBİ GELİYOR BELKİDE KIZDAN PARA İSTEDİ VERMEDİ BUU YAPTI YADA SAPLANTILI PLATONİK HER NE OLURSA OLSUN ALLAH BELASINI VERSİN
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