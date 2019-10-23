Haberler » 3. Sayfa » Kalbinden bıçaklanan lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Kalbinden bıçaklanan lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Kalbinden bıçaklanan lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı Kendisi gibi lise bir öğrencisi tarafından kalbinden bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Yunus Emre Aslıvar, göz yaşları ile son yolculuğuna uğurlandıSİVAS - Kendisi gibi lise bir öğrencisi tarafından kalbinden bıçaklanması...

23.10.2019 22:09
Kalbinden bıçaklanan lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
Kendisi gibi lise bir öğrencisi tarafından kalbinden bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Yunus Emre Aslıvar, göz yaşları ile son yolculuğuna uğurlandı
SİVAS - Kendisi gibi lise bir öğrencisi tarafından kalbinden bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Yunus Emre Aslıvar, göz yaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.
Sivas'ta geçtiğimiz gün Mevlana Mahallesinde bulunan Ethembey parkı içerisinde gerçekleşen olayda, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi B.K (16), Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri olan Ö.A ve Emre Aslıvar'ı bıçakla yaralamıştı. Kalbinden yara alan Yunus Emre Aslıvar kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslıvar için bugün Sivas Ulu Camisinde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmenleri, yakınları ve sınıf arkadaşları katıldı. Aslıvar'ın okulunda giydiği ceketi tabutunun üzerine serildi. Aslıvar kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna göz yaşları arasında uğurlandı. Yukarı Tekke Sıra mezarlığında toprağa verildi.
Kalbinden bıçaklanan lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:23 Hırsız iş yeri sahibini bile şok etti
23:21 Fuhuş çetesi çökertildi: 6 tutuklu
23:17 Siirt'te iki araç çarpıştı: 4 yaralı
23:11 İskenderun'da güven ve huzur devriyeleri uygulama yaptı
22:58 Cinayet zanlısı öğrenci hakim karşısında
22:56 İnternette ilan veren satıcıları dolandıran şahıslar yakalandı
22:48 Üniversiteli motosikletli genç yaralandı, olay yerinden geçen doktor müdahale etti
23.10.2019 23:58:17