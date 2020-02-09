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Kalbine bıçak saplanmış şekilde ölü bulundu

Ankara'da işe gitmediği için ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan şahıs, otomobilinin içerisinde kalbine bıçak saplı şekilde ölü bulundu.

09.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:05Kalbine bıçak saplanmış şekilde ölü bulundu
Ankara'da işe gitmediği için ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan şahıs, otomobilinin içerisinde kalbine bıçak saplı şekilde ölü bulundu.
İHA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Mamak ilçesinde ikamet eden ve fırıncılık yapan Yıldıray A.'nın (35) sabah iş yerine gitmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine telaşlanan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Genç adama ulaşamayan babası Mehmet A. ve yakınları kayıp başvurusunun ardından Yıldıray A.'ya ait 06 ABB 792 plakalı aracı Mamak'ta bir cadde üzerinde fark etti. Aracın yanına giden Mehmet A. otomobil içerisinde oğlunu kalbine bıçak saplanmış halde buldu.
Müdahale ederek bıçağı çıkartan baba ve genç adamın yakınları polis ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ekipler, Yıldıray A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bulunan aile gözyaşlarına hakim olamadı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yıldıray A.'nın ölümünün aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.
(Mehmet Kalay - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

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Kaynak: İHA

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