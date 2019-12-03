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Kalbine yenik düşen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

03.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:41Kalbine yenik düşen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
'da görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru memleketi Konya'nın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Savaş Ünal (46), Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde görevli olduğu esnada kalp krizi geçirerek kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Adana, Tunceli ve Antalya emniyet teşkilatlarının çeşitli birimlerinde görev yapan evli ve 1 çocuk babası Savaş Ünal, bugün doğduğu yer olan Konya'nın Seydişehir ilçesi Boyalı Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Boyalı Mahallesi'nde öğle namazını müteakip Seydişehir Müftüsü Adem Bebek tarafından kıldırılan cenaze namazına Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Salih Koca, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri polis memurunun ailesinin yanı sıra meslektaşları katıldı. - KONYA

Seydişehir, Kalp Krizi, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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