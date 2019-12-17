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Kalbinin delik olduğunu öğrendiği 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı

Denizli'de sığındığı eve 3 aylık bebeğini bırakarak kaçan anne gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

17.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:31Kalbinin delik olduğunu öğrendiği 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı
'de sığındığı eve 3 aylık bebeğini bırakarak kaçan anne gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Suna B. isimli kadın polisteki ifadesinde, kız bebeğinin kalbinin delik olduğunu o yüzden bırakarak kaçtığını söylediği ve bebeği istemediğini söylediği öne sürüldü.

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 271 Sokak'ta meydana gelen olayda, Suna B. isimli kadın bir kaç gün önce soğuk hava sebebiyle bir eve sığındı. Sabah saatlerinde bir otomobil ile evden çıkan kadın bir daha geri dönmedi. 3 aylık olduğu tahmin edilen kız bebeğin annesi geri dönmeyince ev sahipleri polise verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri anne ile telefonda görüştü. olumsuz cevap verince, sağlık ekipleri ilk kontrollerinin ardından 3 aylık bebeği Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bebeğin tedavisi devam ederken, olaydan sonra kaçan anne ise Çivril ilçesinde polis tarafından yakalandı.

Annenin kaçarken hırsızlık yaptığı iddiaları da araştırılıyor

Gözaltına alınan anne ilk ifadesinden bebeği istemediğini söyleyerek, sorunlu bir lohusalık dönemi geçirdiğini ve yine bu dönemde kız bebeğinin kalbinin delik olduğunu belirttiği öne sürüldü. İfadesinde bebeğini sağlık ve maddi koşullardan dolayı istemediğini yenileyen anne Suna B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken bebeğin hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, anne Suna B.'nin evden ayrılırken 500 TL para çaldığı iddiaları da araştırılıyor. - DENİZLİ

Denizli, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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