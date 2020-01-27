Kültür Merkezinde hayata geçen proje çalışmaları, çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik kültür sanat edebiyat halk bilimi gibi sanat ve kültür alanlarındaki akademik uzmanlar, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları büyük bir heyecanla sürüyor.



Özellikle yetişkinlere yönelik 'Kalbinin Ritmini Yakala Ritim Atölyesi' Bursalı sanatseverlerinin yoğun ilgisiyle devam ediyor.Hem teorik hem uygulamalı olarak başlayan atölye çalışmasına kentin her yerinden yoğun bir katılım oluyor.

Ücretsiz olarak her Salı 11.00-13.00 saatleri arasında devam eden atölye çalışması tüm Bursalı yetenekleri bekliyor.