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Kalbinin ritmini yakala

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü bünyesindeki İncirli Kültür Merkezi, kültür sanat müzik ve halk kültürü çalışmalarıyla dolu zengin bir içerikle sezonu geçiriyor.

27.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:25Kalbinin ritmini yakala

Kültür Merkezinde hayata geçen proje çalışmaları, çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik kültür sanat edebiyat halk bilimi gibi sanat ve kültür alanlarındaki akademik uzmanlar, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları büyük bir heyecanla sürüyor.

Özellikle yetişkinlere yönelik 'Kalbinin Ritmini Yakala Ritim Atölyesi' Bursalı sanatseverlerinin yoğun ilgisiyle devam ediyor.Hem teorik hem uygulamalı olarak başlayan atölye çalışmasına kentin her yerinden yoğun bir katılım oluyor.

Ücretsiz olarak her Salı 11.00-13.00 saatleri arasında devam eden atölye çalışması tüm Bursalı yetenekleri bekliyor.


Edebiyat, Güncel

Kaynak: Bültenler

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