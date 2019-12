"Kalbiniz yeniyıl coşkusuna yenik düşmesin"

Doyumsuz kutlama sahnelerine sahip yılbaşı gecesi sonrasında kalbinizin ne kadar hasar alacağının farkında mısınız? Yılbaşı gecesi için hazırlanan gösterişli sofralar, başta kalp rahatsızlıkları olmak üzere obezite ve beraberinde 50'yi aşkın hastalığa davetiye çıkarıyor.

Tüm yılın stresini atacağımız ve yeni yılı umutla karşılayacağımız o gün geldi çattı. Neşenin, sevincin ve umudun en yükselişte olduğu o gün, her şeyi geride bırakıp doyumsuz bir eğlenceye kucak açıyoruz. Neredeyse günün ilk saatlerinde başlayan kutlamalar, ertesi günün sabah ışıklarına kadar devam ediyor ve bu süre boyunca da sürekli bir şeyler yiyip içiyoruz. Özellikle et, tatlı, hamur işleri, cips, kuruyemiş, meze ve alkol tüketiminin artması sorunları daha da artırıyor. Peki kalbimizle barışık, daha sağlıklı bir yıl geçirmek için neler yapmalıyız? Bu sorunun cevabını Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, şu şekilde açıklıyor: "35-45 yaş arası genç ölümlerin birinci nedeni olan sigarayı ve yılbaşı gecesi tüketmeyi planladığınız zararlı içecekleri bir an önce bırakın. "Hızlı yaşa genç öl", deyim değil, gerçektir. Yılbaşı gecesi diye eğlenceyi abartmayın. Ne kadar hızlı yaşarsanız, kalp atışınız da o kadar hızlanır ve kalbinizin ömründen harcamış olursunuz. Kalbinizi tasarruflu kullanın. Unutmayın ki, kalbinizin de belirli bir atma sayısı var ve bu sayı, kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Özellikle yoğun alkol alınan kutlamaların arkasından 'atriyal fibrilasyon' dediğimiz ritim bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Bu duruma 'tatil kalbi' sendromu adı verilmektedir. Kalp atışlarında ani hızlanma ve düzensizlik olması halinde doktora başvurmakta gecikmeyin. Böyle zamanlarda paketlenmiş, hazır gıdalarda bulunan tuza dikkat etmek gerekli. Bu tür gıdaların kısa zamanda yenmesi tansiyon yüksekliğine neden olur. Hazır gıdalar yerine çiğ kuruyemiş yemek, etin yanında mutlaka sebze tüketmek yılbaşı gecesini daha sağlıklı geçirmenizi sağlar. Gazlı içecek veya soda yerine su içmeyi ihmal etmeyiniz. İlaç kullanıyorsanız, seyahate giderken yanınıza yeterli miktarda ilaç almayı unutmamanız önemli.

2020'DE YENİ BİR "BEN" YARATIN!

2020 yılını kendinize milat edinerek, sağlıklı bir yaşama "Merhaba" da diyebilirsiniz. Esen, işin formülünü ise şu şekilde özetliyor: "Yeni yıl, yeni başlangıçlar da demek. Yıl boyunca uygulayacağınız sağlıklı yaşam takvimleriyle kalbinizin sağlığı için ufak ve kararlı adımlar atabilirsiniz. Kış aylarında fiziksel aktivitenin kısıtlanması ve havaların soğuması ile bazal metabolizma hızımızın yavaşlaması, yılbaşı gibi özel günler kilo aldıran zaman dilimleridir. Yılın ilk günü seçeceğimiz beslenme şekli de maalesef birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Günü bütün gün uyuyarak geçirmek yerine güne yine erken başlayıp kahvaltı etmek, gün boyunca 3 litreye yakın su içmek vücudunuza iyi gelecektir. Ayrıca vücudunuzun pH seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olan en önemli unsurların başında doğal bir idrar sökücü olan potasyum gelir. Daha fazla potasyum almak, sodyum fazlasını vücudunuzdan atılmasını sağlar. Ödem oluşumunun önüne geçerek şişkinliğinizin azalmasına, dolayısıyla daha hafif hissetmenize yardımcı olur. Potasyum yönünden zengin olan besinlere örnek olarak ıspanak, brüksel lahanası, domates, avokado, somon ve mantar sayılabiir.Yeni yılın ilk dakikalarından başlayarak, ne yediğinizi bilip sağlıklı hesaplar yaparak istediğinizi yiyebilir, sporunuzu düzenli yapmaya özen gösterip sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklarınızı bırakarak tüm bir yıl hastalıklara karşı savaş açabilir, yılbaşı sürecinde aldığınız fazlalıklardan kısa zamanda kurtulabilir, sağlıklı bir kalbe sahip olabilirsiniz." Prof. Dr. Özlem Esen, özellikle kalbi hazırlıksız yakalatacak aktivitelerden kaçınmanın önemini belirtirken, düzenli ve kontrollü sporun ömrü uzattığını, haftada en az 45 dakika tempolu yürümenin kalp krizi riskini de yüzde 50 azalttığını sözlerine ekliyor.