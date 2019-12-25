Haberler » Güncel » 'Kalbiniz yeniyıl coşkusuna yenik düşmesin' - Haber

"Kalbiniz yeniyıl coşkusuna yenik düşmesin"

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, yeni yılda sağlıklı yaşamayı hayat felsefesi yapmak için ipuçları veriyor.

25.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:38

Doyumsuz kutlama sahnelerine sahip yılbaşı gecesi sonrasında kalbinizin ne kadar hasar alacağının farkında mısınız? gecesi için hazırlanan gösterişli sofralar, başta kalp rahatsızlıkları olmak üzere obezite ve beraberinde 50'yi aşkın hastalığa davetiye çıkarıyor.

Tüm yılın stresini atacağımız ve yeni yılı umutla karşılayacağımız o gün geldi çattı. Neşenin, sevincin ve umudun en yükselişte olduğu o gün, her şeyi geride bırakıp doyumsuz bir eğlenceye kucak açıyoruz. Neredeyse günün ilk saatlerinde başlayan kutlamalar, ertesi günün sabah ışıklarına kadar devam ediyor ve bu süre boyunca da sürekli bir şeyler yiyip içiyoruz. Özellikle et, tatlı, hamur işleri, cips, kuruyemiş, meze ve alkol tüketiminin artması sorunları daha da artırıyor. Peki kalbimizle barışık, daha sağlıklı bir yıl geçirmek için neler yapmalıyız? Bu sorunun cevabını Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, şu şekilde açıklıyor: "35-45 yaş arası genç ölümlerin birinci nedeni olan sigarayı ve yılbaşı gecesi tüketmeyi planladığınız zararlı içecekleri bir an önce bırakın. "Hızlı yaşa genç öl", deyim değil, gerçektir. Yılbaşı gecesi diye eğlenceyi abartmayın. Ne kadar hızlı yaşarsanız, kalp atışınız da o kadar hızlanır ve kalbinizin ömründen harcamış olursunuz. Kalbinizi tasarruflu kullanın. Unutmayın ki, kalbinizin de belirli bir atma sayısı var ve bu sayı, kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Özellikle yoğun alkol alınan kutlamaların arkasından 'atriyal fibrilasyon' dediğimiz ritim bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Bu duruma 'tatil kalbi' sendromu adı verilmektedir. Kalp atışlarında ani hızlanma ve düzensizlik olması halinde doktora başvurmakta gecikmeyin. Böyle zamanlarda paketlenmiş, hazır gıdalarda bulunan tuza dikkat etmek gerekli. Bu tür gıdaların kısa zamanda yenmesi tansiyon yüksekliğine neden olur. Hazır gıdalar yerine çiğ kuruyemiş yemek, etin yanında mutlaka sebze tüketmek yılbaşı gecesini daha sağlıklı geçirmenizi sağlar. Gazlı içecek veya soda yerine su içmeyi ihmal etmeyiniz. İlaç kullanıyorsanız, seyahate giderken yanınıza yeterli miktarda ilaç almayı unutmamanız önemli.

2020'DE YENİ BİR "BEN" YARATIN!

2020 yılını kendinize milat edinerek, sağlıklı bir yaşama "Merhaba" da diyebilirsiniz. Esen, işin formülünü ise şu şekilde özetliyor: "Yeni yıl, yeni başlangıçlar da demek. Yıl boyunca uygulayacağınız sağlıklı yaşam takvimleriyle kalbinizin sağlığı için ufak ve kararlı adımlar atabilirsiniz. Kış aylarında fiziksel aktivitenin kısıtlanması ve havaların soğuması ile bazal metabolizma hızımızın yavaşlaması, yılbaşı gibi özel günler kilo aldıran zaman dilimleridir. Yılın ilk günü seçeceğimiz beslenme şekli de maalesef birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Günü bütün gün uyuyarak geçirmek yerine güne yine erken başlayıp kahvaltı etmek, gün boyunca 3 litreye yakın su içmek vücudunuza iyi gelecektir. Ayrıca vücudunuzun pH seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olan en önemli unsurların başında doğal bir idrar sökücü olan potasyum gelir. Daha fazla potasyum almak, sodyum fazlasını vücudunuzdan atılmasını sağlar. Ödem oluşumunun önüne geçerek şişkinliğinizin azalmasına, dolayısıyla daha hafif hissetmenize yardımcı olur. Potasyum yönünden zengin olan besinlere örnek olarak ıspanak, brüksel lahanası, domates, avokado, somon ve mantar sayılabiir.Yeni yılın ilk dakikalarından başlayarak, ne yediğinizi bilip sağlıklı hesaplar yaparak istediğinizi yiyebilir, sporunuzu düzenli yapmaya özen gösterip sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklarınızı bırakarak tüm bir yıl hastalıklara karşı savaş açabilir, yılbaşı sürecinde aldığınız fazlalıklardan kısa zamanda kurtulabilir, sağlıklı bir kalbe sahip olabilirsiniz." Prof. Dr. Özlem Esen, özellikle kalbi hazırlıksız yakalatacak aktivitelerden kaçınmanın önemini belirtirken, düzenli ve kontrollü sporun ömrü uzattığını, haftada en az 45 dakika tempolu yürümenin kalp krizi riskini de yüzde 50 azalttığını sözlerine ekliyor.


Yılbaşı, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:22   Ankara'daki FETÖ operasyonlarına yönelik haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. - Haber
12:22   Seydişehir'de Mehmet Akif Ersoy anıldı - Haber
12:22   Sivas Belediyesinden "Haydi Gençler Gezelim" projesi - Haber
12:22   Erzincan merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haber
12:17   Çocuk Gelişimi öğrencileri bahçeye renk kattı - Haber
11:55   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
25.12.2019 12:28:15