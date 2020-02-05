Kalbinizde Onlara da Yer Açın

Küresel iklim değişikliği, doğal yaşam alanlarının bozulması, kirlilik, yasa dışı avcılık gibi nedenlerden dolayı birçok tür yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Ekolojik ayak izi ölçümlerine göre tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmediğimiz takdirde 2030 yılında 2 gezegene daha ihtiyacımızın olacağı öngörülüyor. Böyle bir dünyada sevginizi ifade etmenin daha doğal bir yolu olabilir mi?

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı, bu Sevgililer Günü'nde herkesi hediyenin ötesine geçmeye davet ediyor. Paylaştıkça çoğalan sevginizle tehdit altındaki bir türü sembolik olarak evlat edinebilirsiniz. Böylece hem WWF-Türkiye'nin doğa koruma çalışmalarına destek olabilir, hem de sevdiklerinize yaşayan bir dünya armağan edebilirsiniz.

WWF-Türkiye'nin Sevgililer Günü kampanyası çerçevesinde 50 TL bağış ile bir türü evlat edinebilir, isme özel e-sertifikanızı alabilirsiniz. 85 TL bağışlayarak bir türü evlat edinebilir ve basılı sertifikanızı alabilir; 170 TL bağış yaparak da bir türü evlat edinebilir ve basılı sertifikanız ile birlikte seçtiğiniz türe özel hediyelerden alabilirsiniz.