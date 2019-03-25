Kalbinizin Sesi Tekliyorsa Tehlikeli Olabilir

Kalpte ritim bozukluğu nedir?

Kalp atışının normalden daha hızlı ve rahatsız edici şekilde olduğu ritim bozukluğu, aynı zamanda gereğinden çok yavaş ve düzensiz de olabilir. Tıp dilinde aritmi olarak adlandırılan ritim bozukluğu, kalp kası içindeki sinir sinyallerinin iletilmesi sırasında oluşan anormallikler sebebiyle yaşanır.

Aritmi çeşitleri nelerdir?

Sinüs taşikardisi,

Sinüs bradikardisi,

Atrialfibrilasyon,

Ventriküler taşikardi,

Ventrikülerfibrilasyon,

Wolf-parkinson-whitesendromu,

Supraventriküler taşikardi,

Kalp bloğu.

Kalpte ritim bozukluğuna neden olan faktörler

Kişide görülen genetik yatkınlık önemli bir neden olmakla birlikte hastanın stres ve üzüntü halinde veya ani gelişen olaylar karşısında aritmi yaşaması sık görülen bir durumdur. Ayrıca astım ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar da aritmiye sebep olabilir. Tüm bunlara ek olarak;

Çok fazla tüketilen çay ve kahve,

Yanlış beslenme alışkanlıkları,

Uyku düzensizlikleri,

Hareketsiz yaşam,

Hipertansiyon,

Obezite,

Kalp hastalıkları,

Kansızlık,

Hipertroidizm,

Uyku apnesi,

Şeker hastalığı,

Kalp krizi,

Enfeksiyonel hastalıklar,

Bel ve göbek çevresinde yağlanma,

Elektrolit dengesizliği ritim bozukluğuna yol açabilir.

Ritim bozukluğunun belirtileri nelerdir?

Çarpıntı,

Baş dönmesi

Göz kararması,

Göğüste sıkışıklık,

Solgun bir görünüm,

Terleme,

Bayılacakmış gibi hissetme,

Kalp atışlarında tekleme hissi,

Düzensiz atışlar.

Ritim bozukluğunun hayati tehlikesi var mı?

Genel olarak kalpte ritim bozukluğu kişilerde herhangi bir hayati tehlikeye yol açmaz. Ancak ciddi bir ritim bozukluğu varsa kalp çok hızlı veya çok yavaş atıyorsa kalp vücuda yeteri kadar kan pompalamayabilir. Bu durum vücuda oksijenin az ulaşmasına ve beynin, kalbin, diğer organların ciddi zarar görmesine yol açabilir. Dolayısıyla kişi yukarıda bahsi geçen belirtilerden bir veya birkaçını kendinde gözlemliyorsa mutlaka bir doktora gitmelidir.

Ritim bozukluğu nasıl teşhis edilir?

Kalpte ritim bozukluğunun teşhis edilmesinde kullanılan bazı testler vardır. Bunlar; EKG, anlık ritim kaydı, efor testi, Ekokardiyogram, Kardiyak kateterizasyon ve EPS'dir.

Ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Tedavide izlenecek yol, hastalığın boyutuna ve çeşidine göre farklılık gösterir. Bazı durumlarda herhangi bir tedavi gerekmez. Bazı durumlarda ise ilaç tedavisi yeterli gelir. Ancak ilaç tedavisinin işe yaramadığı durumlarda radyofrekansablasyonu yöntemi uygulanarak hastadaki ritim bozukluğu tedavi edilmeye çalışılır.

Kaynak: Bültenler