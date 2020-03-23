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Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz, ünlü isimlere meydan okudu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı evden çıkmayanların başlattığı tuvalet kağıdı sektirme akımına uğrayan Kerimcan Durmaz, farkını ortaya koymak için tuvalet kağıdını ayağıyla değil kalçasının üzerine koyarak sektirdi. Instagram'dan video paylaşan Durmaz, ünlü isimlere de meydan okudu.

23.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:45

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti. Virüsün Türkiye'ye gelmesiyle evlerine kapanan vatandaşlar ise tuvalet kağıdı sektirme yarışı başladı. Akıma son uyan isim ise sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz oldu.

KALÇASINDA TUVALET KAĞIDI SEKTİRDİ

Futbolcular arasında başlayıp yayılan tuvalet kağıdı sektirme challenge ile insanlar evlerini adeta yarışa girdi. Birçok ismin ayaklarını kullanarak tuvalet kağıdı sektirmesine dahil olan Durmaz, kalçasının üzerine koyduğu tuvalet kağıdını sektirdi. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Durmaz, "Sıkıyorsa bunu yapın! twerkchallenge yapabilen varsa buyursun" diyerek Didem Soydan, İrem Derici, Duygu Özaslan, Berkcan Güven ve Ali Biçim'e meydan okudu.

Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz, ünlü isimlere meydan okudu

"BEN DAHA NORMALİNİ YAPAMIYORUM"

Kerimcan'ın meydan okumasına karşılık veren ünlü şarkıcı İrem Derici, "Ya bi git ben daha normalini yapamıyorum" dedi.

Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz, ünlü isimlere meydan okudu

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 14 bin 700'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Aktif olarak 339 bin insana sirayet eden virüs, Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1236 vatandaşımızda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Ölümcül virüs ülkemizde 30 can kaybına neden olurken alınan önlemler had safhaya çıkarıldı. Vaktini evde geçirenler ise yeni akımlar bularak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü isimlerin de dahil olduğu akımlar sosyal medyada çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz, ünlü isimlere meydan okudu

Haberin Videosu :

Kerimcan Durmaz, ünlü isimlere meydan okudu
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Kerimcan Durmaz, Instagram, Wuhan, Magazin

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Yorumlar (3)
YYY:böylelerine prim yaptırmayın. nedir bu şimdi?
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BYGARDİ:Hay Allahım Hiikmetinden sual olunmaz ama neden bu ?
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KARGOCU:Karışık kuruşık bi varlık.
0 1

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