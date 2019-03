Kalçasını Açarak Gündem Olan Hatice'den Yeni Açıklama!

Geçtiğimiz günlerde bir defilede transparan kıyafetiyle podyumda manken olarak yürüyen Hatice, kalçasını açarak geceye damga vurmuştu. Hatice'den konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi.

"HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Açıklamalarda bulunan güzel şarkıcı Hatice, "Podyuma çıktım olay oldu. Ben memnunum... Hep söylüyorum; mesajım vardı, verdim. Ben halkın karşısına zırhımı giyip çıkıyorum. Bu arada popomu açtım diye eve ihtar geldi. İşte sosyal medyadan kaldırılmasını istiyoruz diye. Hadi ben kendi sosyal medya hesabımdan kaldırayım da bu video her yere düştü. Her yerden nasıl kaldıracağım benim çocuklarım belki görecek bu haberi. Yani eve gelen ihtar gözümü korkutmadı da sevgilim aslında o videoyu kaldırmamı istiyor. Sırf bu yüzden belki kaldırabilirim. Bilmiyorum her an her şey olabilir." ifadelerini kullandı.