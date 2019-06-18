Kalçasını açarak gündeme gelen şarkıcı Hatice, bikinili paylaşımıyla olay oldu

Geçtiğimiz günlerde Muammer Ketenci'nin defilesinde kalçasını açan ve günlerce yaptığı açıklamalarda magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Hatice, yaz sezonunu açtı. Hatice, Instagram hesabından bikinili pozunu paylaştı.

HAVUZ SEZONUNU AÇTI

Yeni şarkısı Dert Olsun'a yaz aylarına damga vurmaya hazırlanan Hatice, Instagram hesabından topuklu ayakkabı ve bikinili fotoğraflarını paylaştı. Şarkıcı, bikinili fotoğrafına "Geçte olsa havuz sezonunu açtım" notunu yazdı.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Hatice'nin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı ancak takipçileri ikiye bölündü. Şarkıcının bazı hayranları fotoğrafını beğendiğini söylerken bir kısmı da "Topuklu ayakkabı ile havuza gireni ilk kez görüyorum", "Bu ne terbiyesizlik böyle" gibi yorumlar yaptı.