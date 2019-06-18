18.06.2019 12:49
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Kalçasını açarak gündeme gelen şarkıcı Hatice, bikinili paylaşımıyla olay oldu

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından topuklu ayakkabı ve bikinisiyle verdiği pozları paylaşarak yaz sezonunu açtığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Muammer Ketenci'nin defilesinde kalçasını açan ve günlerce yaptığı açıklamalarda magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Hatice, yaz sezonunu açtı. Hatice, Instagram hesabından bikinili pozunu paylaştı.

HAVUZ SEZONUNU AÇTI

Yeni şarkısı Dert Olsun'a yaz aylarına damga vurmaya hazırlanan Hatice, Instagram hesabından topuklu ayakkabı ve bikinili fotoğraflarını paylaştı. Şarkıcı, bikinili fotoğrafına "Geçte olsa havuz sezonunu açtım" notunu yazdı.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Hatice'nin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı ancak takipçileri ikiye bölündü. Şarkıcının bazı hayranları fotoğrafını beğendiğini söylerken bir kısmı da "Topuklu ayakkabı ile havuza gireni ilk kez görüyorum", "Bu ne terbiyesizlik böyle" gibi yorumlar yaptı.

Kalçasını açarak gündeme gelen şarkıcı Hatice, bikinili paylaşımıyla olay oldu
Muammer Ketenci, Instagram, Hatice Çarpar, Magazin

YORUMLAR (20)
ANTAKYALI:Yaz sezonu değilde karpuz elleme ve yeme zamanı bu olsa gerek hele birde o bez parçalarını giymeden elletip yense ne güzel olur :)
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BALKAN:Bizim kezbanlar neyine güveniyor? Ben güzel derim rus ve ukrayna hatunlarina. Fizik ve duruş on numara.
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HALİT ÇETİN:eşini istanbulda ki bombalı saldırıda kaybeden bir kadının sonu. Allah akıl fikir versin. Bunun rahmetli olan kocasına üzülüyorum. Kemikleri sızlıyordur adamın. Böyle açılıp oranı buranı göstereceğine git evlen kardeşim yeni kocan görsün. en azından eski kocasının kemikleri sızlamaz
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AKYAZILI PAŞALI:Bende E5TE açıyorum Kamyoncular pembe bikinili halimi görünce sana kaymak lazım deyip duruyorlar
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ABAZA ABUZER ABİ:HAVUZ SEZONU DEĞİL KARPUZ SEZONU AÇILDI. . !
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