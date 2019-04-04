Kaldığı evi uyuşturucu serasına çevirdi
ANKARA - Ankara
'da Çayyolu'nda, skunk uyuşturucu madde yetiştirmek isteyen Hasan E. isimli kişi kaldığı evde sera kurdu. Başkentin bilinen muhitlerinden olan Çayyolu'dan bir evde skunk uyuşturucu madde yetiştirildiği tespit edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
'nün dikkati ve takibi neticesinde belirlenen adrese baskın yapıldı. Eve giren polis ekipleri yapılan düzenek karşısında şaşırdı. Genellikle bekar evleri ya da öğrenci evlerinde kullanılan bez dolabın skunk madde üretimi için çeşitli materyaller yardımıyla seraya çevrildiği görüldü. Serayı, Antalya
'nın Muratpaşa
ilçesi nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki üniversite mezunu Hasan E. isimli kişinin yaptığı anlaşıldı. Hasan E.'nin sosyal paylaşım video sitelerinden uyuşturucu maddelerin nasıl yetiştirildiği ve düzeneklerin nasıl kurulması gerektiğine ilişkin bilgi edindiği belirlendi. Son zamanlarda özellikle büyük şehirlerde bu tip düzeneklerin yapıldığı ve o illerdeki Narkotik ekiplerinin ilgili adreslere operasyon düzenlediği bilgisine ulaşıldı.Yetiştirdiği uyuşturucuyu hasat etti Polis
ekiplerinin başkentteki evde yaptıkları aramada 9 büyük saksı, havalandırma motoru, koku önleyici tahliye borusu, 2 adet aydınlatma ışığı, 2 adet ısıtma cihazı, 2 adet güç kaynağı, yetiştirilen skunk maddesinin hızlı büyümesi için kullanılan kimyasal sıvı gübre, küçük deney tüplerinde 11 adet hint keneviri ve 1 kilo 50 gram ağırlığında evdeki üretim yöntemleri ile hasat edilmiş skunk madde ele geçirildi. Zanlı Hasan E. Emniyetteki işlemlerinin arından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Sincan
Ceza Evi' ne gönderilerek tutuklandı.
Polis, Narkotik, Ankara, 3. Sayfa
Kaynak: İHA