Kaldığı otel odasında ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir kadın, kaldığı termal otelin odasındaki küvette ölü bulundu.
İlçeye bağlı Yaylabağı beldesindeki bir termal otelde kalan Hatice Aydın
, eşi Bilal Aydın uyuduğu sırada banyodaki küvete girdi.
Bir süre sonra uyanan Bilal Aydın, eşini oda içerisinde aramaya başladı. Eşini banyodaki küvette hareketsiz şekilde bulan Bilal Aydın, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Hatice Aydın, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aydın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sara hastası olduğu belirlenen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.