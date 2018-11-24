Kaldığımız Yerden Devam Edeceğiz"

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:16



24 Kasım 2018 Cumartesi 16:16

Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti tarafından aynı göreve yeniden aday gösterilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hizmetlerine kaldıkları yerden devam etmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Bu ak yolda Rabbim inşallah şahsıma verilen bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirmeyi nasip eder." dedi.Zolan, yaptığı açıklamada, Denizli'ye bir kez daha hizmetkarlık görevini yapma vazifesini şahsına layık gören Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirtti.Osman Zolan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Cumhurbaşkanımız, liderimiz ve en büyük yol göstericimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizde ilk kez uyguladığı hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği kavramlarına layık bir çalışma anlayışı ile bu ak yolda Rabbim inşallah şahsıma verilen bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirmeyi nasip eder.İnşallah hemşehrilerimin desteği ile yapmaya da devam edeceğiz. Hedeflerimiz de hayallerimiz de çok büyük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsıma layık gördüğü bu kutsal görev ile bir kez daha milletimizin rızasını almak, hizmetlerimize kaldığımız yerden devam etmek için yola çıkıyoruz."-"Lafla değil, projelerle seçime giriyoruz"AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz de AK Parti'nin belediyecilik anlayışı ile kimsenin yarışamayacağını, lafla değil projeleriyle seçime girdiklerini belirtti.Necip Filiz, şunları kaydetti:"Denizli'de belediyecilik konusunda Türkiye'ye örnek olan ve adeta destanlar yazan Nihat Zeybekci ile başlayan bu kutlu hizmet davasında 2011 yılında bayrağı devralan ve aynı zihniyetle hizmetlere devam eden Osman Zolan başkanımız köklü çözümler ve asırlık yatırımlarla şehrimizin güzelliğine güzellikler katmıştır. 2023 hedeflerine koşar adım giden ülkemize yakışır bir şehir olma yolunda önemli yol kateden Denizli'miz, Osman Zolan başkanımızla kaldığı yerden emin adımlarla daha güçlü yürüyecektir."Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ilk başkanıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ilan edilen Osman Zolan, 10 Aralık 1964'te Denizli'nin Tavas ilçesinde doğdu.İlk öğrenimini Tavas Garipköy'de, orta ve lise eğitimini ise Isparta Gönen Öğretmen Lisesi'nde yapan Zolan, eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladıktan sonra avukatlık yaptı.28 Mart 2004 yerel seçimlerinde belediye meclis üyeliğine seçilen Zolan, 2004 ile 2011 yılları arasında belediye başkan yardımcılığı görevini yürüttü.Zolan, 10 Mart 2011'de dönemin Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci'nin milletvekili adaylığına başvurmak için istifa etmesi üzerine belediye başkanvekilliği görevine getirildi.16 Mart 2011'de Denizli belediye başkanlığı görevine seçilen Zolan, kentin büyükşehir statüsünü kazanması sonrası yapılan 30 Mart 2014 seçimlerinde Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ilk başkanı oldu.Avukat Berrin Zolan ile evli olan Zolan, 2 çocuk babasıdır.