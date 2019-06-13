2 bin Bitcoin kaybeden Çinli yatırımcı intihar etti

Çin merkezli kripto para birimleri analiz şirketi BTE.TOP'un ortak kurucusu ve CEO'su Hui Yi, kaldıraçlı işlemlerde şirketin müşterilerine ait 14 milyon dolar değerinde 2 bin Bitcoin'i kaybetmesinin ardından intihar etti.

8btc'nin 11 Haziran tarihli raporuna göre söz konusu kayıp, Hui Yi'nin kripto para birimlerini "100x kaldıraçlı" işlemlerde kullanmasının ardından gerçekleşirken, kaldıraçlı işlemlerde Bitcoin fiyatı yüzde 1'in üzerinde değer kazandığında yatırımcılar bütün yatırımlarını kaybedebiliyor.

2 BİN BİTCOİN KAYBETTİ

Hui Yi'nin ölümünden önce Çin'de kullanılan sosyal medya uygulaması WeChat'te, Bitcoin fiyatının 7 bin dolar düzeyine gerileyeceğini öngördüğü belirtilirken, Bitcoin'deki fiyat artışının ardından Hui Yi, şirketin müşterilerine ait 14 milyon dolar değerindeki yaklaşık 2 bin Bitcoin kaybetti.

Kaynak: DHA