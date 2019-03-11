Kaldırım Çalışmaları Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi öncesi bazı bölgelerde yarım kalan kaldırım yenileme çalışmalarına havaların düzelmesiyle birlikte yeniden başladı.

Ekipler, Karamanoğlu Mehmetbey ile Kirişçi Mahallesi'nde kaldırım ve parke, Üniversite Mahallesi Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı'nda da araçlar için otopark alanı ve kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 3. TOKİ ile 4. TOKİ arasındaki bağlantı yolu da sıcak asfaltla kaplandı.

Kaynak: Bültenler