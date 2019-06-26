26.06.2019 14:50
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Kaldırım işgali yapan cafe ve çay ocaklarına denetim

Kaldırım işgali yapan cafe ve çay ocaklarına denetim

Zonguldak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kaldırım işgali yapan cafe ve çay ocaklarına denetim yaparak ceza kesti.

Zonguldak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kaldırım işgali yapan cafe ve çay ocaklarına denetim yaparak ceza kesti.

Zonguldak Belediyesi kaldırım işgaline göz açtırmıyor. Zonguldak Belediyesi Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu ve ekipler sabah saatlerinde kaldırım işgali yapan çay ocakları ve cafelere denetimlerde bulundu. Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri ilk olarak kaldırım işgali yapan çay ocakların ve cafelerin resimlerini çekerek sonrada uyarılarda bulundu. İşgale devam eden esnaflara ise 320 TL para cezası kesti. Öte yandan Zonguldak Belediyesi zabıta ekiplerinin bu yaygın çalışması sonucunda bir çok kaldırım işgalden kurtuldu. Denetimlerin hafta sonuna kadar devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Sabah , Merkez , Zabıta , Zonguldak , Güncel

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