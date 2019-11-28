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Kaldırım taşı "silah" sayıldı

İzmir'de kendisine hakaret ettiği iddiasıyla bir kadının başına kaldırım taşı atarak ağır yaralayan sanık, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.

28.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:33Kaldırım taşı
'de kendisine hakaret ettiği iddiasıyla bir kadının başına kaldırım taşı atarak ağır yaralayan sanık, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.

İzmir'in Menderes ilçesinde, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Tuğçe K.'nın başına kaldırım taşı atarak ağır yaralayan Okan Ş., Menderes 3. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, Tuğçe K.'nin avukatı İbrahim Ayberk Çalışkan, olay günü Okan Ş.'nin müvekkilin başına, kısa mesafeden hedef göstererek halk arasında "kaldırım taşı-parke taşı" olarak tabir edilen ağır, öldürmeye elverişli taş ile vurduğunu belirterek, suç aletinin yerleşik içtihatlar ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca saldırıya ve savunmaya elverişli olup, "silah" niteliği taşıdığını savundu. Müvekkilinin ölüm riski yüksek ciddi ameliyatlar geçirdiğini, sanığın eyleminin ve darbenin şiddetinin, öldürme kastının varlığını ortaya koyduğunu dile getiren Çalışkan, mahkemece "görevsizlik" kararı verilmesini ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Sanık Okan Ş.'nin avukatı ise görevsizlik itirazını kabul etmediklerini belirterek, tarafların arasında geçmişe dayalı bir husumet bulunmadığını, kasten öldürmeyi gerektirecek bir durumun olmadığını ileri sürdü.

Hakim, Tuğçe K.'nın kafasında çökme kırığı meydana gelmesi, darbe şiddeti gözetildiğinde sanık Okan Ş.'nin eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dava dosyasının, ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Olay

İzmir'in Menderes ilçesinde, 7 Ağustos 2018'de gerçekleşen olayda, Tuğçe K. ve arkadaşları bir kafede otururken, sanık Okan Ş., elinde kaldırım taşı ile Tuğçe K.'ya saldırıp, araya girmek isteyen diğer iki kişiyi de yaraladı. Okan Ş. hakkında "kasten yaralama ve yaralamaya teşebbüs", "hakaret" ve "sair tehdit" suçlarından dava açıldı.

Okan Ş. ise karşı tarafın kendisine saldırdığını ve hakaret ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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