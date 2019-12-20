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Kaldırım taşının altından çıkan duman şaşırtıyor

ŞANLIURFA'da kaldırım taşı altından yükselen duman, görenleri şaşırttı.

20.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:59 Kaldırım taşının altından çıkan duman şaşırtıyor

ŞANLIURFA'da kaldırım taşı altından yükselen duman, görenleri şaşırttı. Ekipler, dumanın çıkış nedeni araştırıyor.

Olay, Süleymaniye Mahallesi'nde market işleten Sabri Çelik'in iş yeri önündeki kaldırımda meydana geldi. İddiaya göre, dün gece temizlik ekipleri suyla kaldırımı yıkadıkları sırada dondurma dolabının bulunduğu kaldırım taşları arasından yükselen dumanı fark etti. Durumun iletildiği iş yeri sahibi, dumanın çıkmaya devam etmesi üzerine itfaiye ve zabıta ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye geçen ekipler, dumanın kaynağını bulamazken, DEDAŞ ekipleri ise bölgedeki yer altı kablolarında arıza olabileceği ihtimali üzerine enerjiyi kesti. Mahallede merak uyandıran dumanın sırrını çözmek için çevredekiler, stetoskopla dinleme yapıp, elleriyle taşları çıkarttı.

Ekipler, saatlerdir çıkmaya devam eden dumanın çıkış sebebini araştırıyor.



Süleymaniye Mahallesi, Sabri Çelik, Güncel

Kaynak: DHA

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