Bilecik
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
tarafından şehrin birçok noktasında bozulan ve ulaşımı zorlaştıran cadde ve sokaklarda kapsamlı çalışmalar devam ediyor.
Geçtiğimiz aylardan itibaren Bahçelievler
ve Hürriyet
Mahallesinde başlayan ve birçok mahallede tamamlanan asfalt çalışmalarının ardından kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bilecik'teki bazı kurumların alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan ve deforme olan cadde ve sokaklar, Bilecik Belediyesi tarafından yenilenirken bir yandan da kaldırımlarda düzenleme çalışması yapılıyor.
Yeni yağmur suyu hatları ile ani yağışlara karşı önlem alınıyor
Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında ayrıca mahallelerde yeni yağmur suyu hatları oluşturularak, oluşabilecek ani yağışlara karşı tedbirler alınıyor. Büyük bir oranda tamamlanan çalışmalar ile vatandaşların kış mevsiminin oluşturacağı olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi amaçlanıyor. Mahalle sakinleri de çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can
ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK
Hürriyet,Bahçelievler,Fen İşleri Müdürlüğü,Bilecik
04 Aralık 2018 Salı 17:01