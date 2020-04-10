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Kaldırıma çarpan otomobil, ayakkabı mağazasına uçtu: 5 yaralı

ESENYURT D100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, anayolu ayıran beton kaldırıma çarparak savruldu.

10.04.2020 06:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 06:44
Kaldırıma çarpan otomobil, ayakkabı mağazasına uçtu: 5 yaralı

ESENYURT D100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, anayolu ayıran beton kaldırıma çarparak savruldu. Yan yola geçen otomobil önce çöp konteynerlerine sonra da bir ayakkabı mağazası girdi. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, iş yeri savaş alanına döndü.

Kaza, D100 Karayolu Edirne istikametinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 RC 6457 plakalı lüks otomobili kullanan ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, Saadetdere mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil ana yolu ayıran beton kaldırıma çarparak savruldu. Yan yola geçen araç önce çöp konteynerlerine vurdu sonra da bir ayakkabı mağazasına uçtu. Takla atan otomobilin motoru da yerinden fırladı. Kazada otomobildeki 5 kişi hafif şekilde yaralandı, iş yeri ise savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerinde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası polis ekipleri yolda önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri de otomobilde bir süre inceleme yaptı.

"ZARARIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Ayakkabı mağazasının sahibi Ömer Cesur, "Saat 04.00 sıralarında arkadaşlar haber verdi. İş yerinin alarmı sinyal veriyor diye. Bir araba orta refüjden hızlı bir şekilde geliyormuş, hızını alamayıp orta şeritten yan yola geçiyor, çöp konteynerine çarpıyor. Sonra da buraya vitrine giriyor, takla atıyor. Ben iş yeri sahibiyim, zararımız çok büyük" dedi.

Kazaya karışan otomobil olay yerinden çekiciyle kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: D-100 Karayolu, Güncel
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