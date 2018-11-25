Kaldırıma Çarpan Otomobil Bahçeye Düştü

Bakırköy
'de kaldırıma çarpan otomobil, yol kenarındaki bir bahçeye düştü.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi
Gazi Evrenos Caddesi'nde otomobiliyle ilerleyen ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, Feneryolu Caddesi'ne girerken, aracının kontrolünü kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra bir binanın çitlerini aşarak yol seviyesinin yaklaşık 3 metre aşağısında bulunan bahçeye düştü.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, alkol testi için hastaneye götürülürken, araçta ve binada hasar oluştu.
Yeşilyurt Mahallesi,Bakırköy
25 Kasım 2018 Pazar 19:39