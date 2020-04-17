Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak takla attı.

17.04.2020 04:09 | Son Güncelleme: 17.04.2020 04:09
Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sarıyer 'de saat 02.45 sıralarında meydana geldi. 34 GZ 8344 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Karadeniz, Hacı Osman Bayırı Caddesi'ne geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce beton kaldırıma çarparak yeşillik alana savruldu, sonra da takla atarak yola devrildi. Kazada sürücü Karadeniz araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Karadeniz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

POLİSİ ARAÇTAKİ TÜRK BAYRAĞINI SAKLADI

Polis ekipleri de kaza sonrası yolda güvenlik önlemi alarak, yolu bir süre ulaşıma kapattı. İtfaiye erlerinin incelemeleri sürerken bir trafik polisi takla atan otomobilin arka camındaki Türk bayrağını bulunduğu yerden alarak muhafaza etti.

Kazaya karışan otomobilin çekici ile yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından, trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Sarıyer, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Gamze’yi boğazını keserek katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Gamze'yi boğazını keserek katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı
Sokağa çıkma yasağının simgesi Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı Haberler
Sokağa çıkma yasağının simgesi Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı
Almanya’da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı Haberler
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
Kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, bölge halkının geçim kaynağı oldu Haberler
Kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, bölge halkının geçim kaynağı oldu
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Veyis Ateş’ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış Haberler
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Haberler ›› Güncel ››Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:06: Sarıyer'de otomobil takla attı: 1 yaralı - Haber 04:02: KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI - Haber 03:38: ABD'deki en yaşlı Türklerden Safa Mediha Süleyman Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 03:26: İngiltere'den gelen 262 kişi, Çankırı'da yurda yerleştirildi - Haber 03:09: Koronavirüsten ölen ilk Türk'ün kuzeni Türkiye'de toprağa verildi - Haber 01:02: Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın "Acilen klinik testlere alınmalı" dediği Dornaz Alfa nedir? - Haber 00:12: Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan görüntülerin simgesi olan Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı - Ekonomi 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 08:51: Koronavirüs salgınından sonra yapılan ankete göre, Erdoğan'a destek son 2 ayda artış gösterdi - Haberler